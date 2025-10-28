Karavan S4AI održan u Kruševcu: Digitalna transformacija kao ključ razvoja malih biznisa

U Biznis inkubator centru danas je održan događaj u okviru karavana S4AI, koji promoviše program „Inovacioni kamp za digitalnu transformaciju“

Manifestacija je okupila brojne predstavnike mikro, malih i srednjih preduzeća zainteresovane da unaprede svoje poslovanje uz pomoć savremenih digitalnih tehnologija.

Tokom skupa, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa načinima uključivanja u program, prednostima koje donosi učešće u Inovacionom kampu, kao i konkretnim primerima digitalnih rešenja koja mogu doprineti većoj efikasnosti i konkurentnosti na tržištu.

Prema rečima organizatora, cilj karavana jeste da podstakne domaće preduzetnike da razmišljaju inovativno i iskoriste mogućnosti koje digitalna transformacija nudi za razvoj poslovanja i jačanje konkurentnosti.

Karavan S4AI, pored Kruševca, posetio je i Novi Pazar (21. oktobra u Regionalnom inovacionom startap centru) i Pirot (24. oktobra u Hali Kej), čime je zaokružena promotivna turneja ovogodišnjeg programa.

Organizatori su pozvali sve preduzetnike da nastave da prate aktivnosti S4AI inicijative i iskoriste priliku da svoje ideje pretvore u inovativna digitalna rešenja koja će unaprediti njihovo poslovanje.

