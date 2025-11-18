Karate: Kruševljani pokorili Bugarsku

Karate klub Kruševac je zabeležio apsolutnu dominaciju na međunarodnom takmičenju „Sofia Grand Prix 2025″ koji je održan u glavnom gradu Bugarske

Mladi kruševački karatisti su osvojili ukupno 27 medalja – 14 zlatnih, 5 srebrnih i 8 bronzanih odličja.

– Na ovom prestižnom internacionalnom takmičenju, naš klub osvojio je prvo mesto u generalnom plasmanu klubova. Posebno smo ponosni na činjenicu da je veliki broj naših najkvalitetnijih mladih takmičara po prvi put nastupao na jednom velikom takmičenju, postigavši odlične rezultate čime su na najlepši način promovisali Grad Kruševac i Republiku Srbiju – istakao je trener kruševačkog kluba, Marko Tomić.

Karatisti su ostvarili odlične rezultate u različitim uzrastima i disciplinama. Arsen Mijajlović je osvojio dva prva mesta u katama (7 i 8 godina), dok je Vidak Lukić u borbama došao do trećeg mesta. Ana Stamenković je bila najbolja u katama u obe kategorije (8 i 9 godina), a Vasilije Bogosavljević je u konkurenciji devetogodišnjaka osvojio treće mesto u katama i dva druga mesta u borbama. Joakim Bonić je u kategoriji 10–11 godina uzeo zlato u katama i dva srebra u borbama, dok je Marko Živković u istoj uzrastnoj grupi trijumfovao u obe borbe. Veljko Stanojlović je osvojio tri bronze (kate i obe borbe).

U kategoriji 12–13 godina, Strahinja Janković je dominirao sa tri prva mesta, a Helena Pavlović je osvojila po jedno zlato u katama u grupama 12–13 i 14–15 godina. Tadija Ristić je u borbama za 14–15 godina uzeo zlato i bronzu, dok su Teodora Miletić i Đorđe Janković osvojili bronze u katama u kategoriji 16–17 godina (Janković i još jednu u 18+). Đorđe Nedeljković je u kategoriji 18+ stigao do drugog mesta u katama.

