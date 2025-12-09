Karate: Kruševljani osvojili četiri medalje na Evropskom prvenstvu

Postavljeno: 09.12.2025

Na ESKA Evropskom prvenstvu koje je održano u Portugaliji, kruševački karatisti su kao deo srpskog tima osvojili četiri medalje – jednu zlatnu i tri bronzane

Karatisti kruševačkog kluba su zlato osvojili u kategoriji juniorskih borbi timova gde se takmičilo 17 ekipa. Kapiten juniorskog borba tima Srbije bio je Kruševljanin Lazar Simić, a srpski tim je do zlata došao bez izgubljenog meča.

Nakon što su bili slobodni u prvom kolu, srpski karatisti su slavili protiv Engleske, zatim Irske i Belgije, dok je u velikom finalu pobeđena Češka.

U konkurenciji juniorskih kata timova, gde se takmičilo 11 ekipa, bronzu su osvojili Đorđe Nedeljković, Lazar Simić i Đorđe Janković, članovi Karate kluba Kruševac.

Đorđe Nedeljković je bio na korak do medalje u seniorskoj konkurenciji, gde je zaustavljen u polufinalu. Treba istaći da je on još uvek junior, te je u juniorskoj kategoriji izgubio od aktuelnog prvaka Evrope.

U polufinalu je zaustavljena i Helena Pavlović i to u konkurenciji mladih 14-15 godina i kadetkinja 16-17 godina. Ipak, iz kruševačkog kluba su ponosni na njene rezultate, s obzirom da je bila najmlađa učesnica šampionata.

