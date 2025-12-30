Karate klub Kruševac proglasio najbolje u 2025.
Postavljeno: 30.12.2025
Na tradicionalnoj novogodišnjoj proslavi, Karate klub Kruševac je proglasio najbolje takmičare koji su obeležili 2025. godinu, a takođe je upriličena i podela novogodišnjih paketića i slikanje sa Deda Mrazom
Tom prilikom su nagrađeni brojni članovi kluba, sponzori, kao i sadašnji i bivši treneri.
Najuspešniji karatista u 2025. godini je Lazar Simić, dok je za najbolju karatiskinju izabrana Laura Isidorović.
Najuspešnije takmičarke u tekućoj godini su:
• I mesto – Simić Milena
II mesto – Đorđević Kristina
III mesto – Miletić Teodora
Najuspešniji takmičari u tekućoj godini:
• I meato – Nedeljković Đorđe
II mesto – Janković Đorđe
III mesto – Ristić Tadia
Takođe, nagrađeni su najbolji mladi takmičari i takmičarke:
• I mesto – Živković Marko
II mesto – Janković Strahinja
III mesto – Ivanović Lazar i Stojković Uroš
• I mesto – Pavlović Helena
II mesto – Stanojlović Đurđa
III mesto – Đurić Petra
Za najbolje najmlađe takmičare i takmičarke izabrani su:
• I mesto – Bonić Joakim
II mesto – Bogosavljević Vasilije
III mesto – Stanojlović Veljko
• I mesto – Stamenković Ana
II mesto – Stojanović Lola
III mesto – Pavlović Danica
Kao najbolji mladi karate talenti su nagrađeni:
• I mesto – Milojević Katarina
II mesto – Krpić Anđela
III mesto – Milošević Magdalena
• I mesto – Mijajlović Arsen
II mesto – Nikolić Dimitrije
III mesto – Veljković Aleksej
Takođe su nagrađeni i najmlađi karate talenti:
• I mesto – Ilić Lenka
II mesto – Pavlović Đina
III mesto – Krpić Anastasija
• I mesto – Živanović Luka
II mesto – Radivojević Relja
III mesto – Stepanović Pavle
Plakete su dodeljene trenerima i sudijama:
1. Ašanin Miloš
2. Radisavljević Lazar
3. Mićić Aleksandra
4. Krstić Petar
5. Simić Nikola
6. Banović Bogosavljević Marija
7. Ilić Dimitrije
8. Mijatović Dušan
Najviše priznanje, Zlatna plaketa za doprinos u radu i razvoju, dodeljena je najtrofejnijoj takmičarki karate kluba Kruševac, svih vremena, Neveni Simić, koja je tri puta ponela titulu svetske šampionke i čak 7 puta bila evropska šampionka, ali je, nažalost, zbog povrede prerano završila svoju takmičarsku karijeru.
Najviše priznanje, Zlatna plaketa za doprinos u radu i razvoju, dodeljena je Trayal Korporaciji, prijateljima i donatorima karate kluba Kruševac.
Najviše priznanje, Zlatna plaketa za doprinos u radu i razvoju, dodeljena je i Gradu Kruševcu. Nagradu je primila, pomoćnica gradonačelnika za sport i omladinu, Nevena Plavšić.
Plakete za doprinos u radu i razvoju, na osnovu izuzetne saradnje, uručene su sledećim školama:
• OŠ “Dragomir Marković”
• OŠ “Jovan Jovanović Zmaj”
• OŠ “Brana Pavlović”, Konjuh
• OŠ “Despot Stefan”, Gornji Stepoš
