Karate klub Kruševac proglasio najbolje u 2025.

Na tradicionalnoj novogodišnjoj proslavi, Karate klub Kruševac je proglasio najbolje takmičare koji su obeležili 2025. godinu, a takođe je upriličena i podela novogodišnjih paketića i slikanje sa Deda Mrazom

Tom prilikom su nagrađeni brojni članovi kluba, sponzori, kao i sadašnji i bivši treneri.

Najuspešniji karatista u 2025. godini je Lazar Simić, dok je za najbolju karatiskinju izabrana Laura Isidorović.

Najuspešnije takmičarke u tekućoj godini su:

• I mesto – Simić Milena

II mesto – Đorđević Kristina

III mesto – Miletić Teodora

Najuspešniji takmičari u tekućoj godini:

• I meato – Nedeljković Đorđe

II mesto – Janković Đorđe

III mesto – Ristić Tadia

Takođe, nagrađeni su najbolji mladi takmičari i takmičarke:

• I mesto – Živković Marko

II mesto – Janković Strahinja

III mesto – Ivanović Lazar i Stojković Uroš

• I mesto – Pavlović Helena

II mesto – Stanojlović Đurđa

III mesto – Đurić Petra

Za najbolje najmlađe takmičare i takmičarke izabrani su:

• I mesto – Bonić Joakim

II mesto – Bogosavljević Vasilije

III mesto – Stanojlović Veljko

• I mesto – Stamenković Ana

II mesto – Stojanović Lola

III mesto – Pavlović Danica

Kao najbolji mladi karate talenti su nagrađeni:

• I mesto – Milojević Katarina

II mesto – Krpić Anđela

III mesto – Milošević Magdalena

• I mesto – Mijajlović Arsen

II mesto – Nikolić Dimitrije

III mesto – Veljković Aleksej

Takođe su nagrađeni i najmlađi karate talenti:

• I mesto – Ilić Lenka

II mesto – Pavlović Đina

III mesto – Krpić Anastasija

• I mesto – Živanović Luka

II mesto – Radivojević Relja

III mesto – Stepanović Pavle

Plakete su dodeljene trenerima i sudijama:

1. Ašanin Miloš

2. Radisavljević Lazar

3. Mićić Aleksandra

4. Krstić Petar

5. Simić Nikola

6. Banović Bogosavljević Marija

7. Ilić Dimitrije

8. Mijatović Dušan

Najviše priznanje, Zlatna plaketa za doprinos u radu i razvoju, dodeljena je najtrofejnijoj takmičarki karate kluba Kruševac, svih vremena, Neveni Simić, koja je tri puta ponela titulu svetske šampionke i čak 7 puta bila evropska šampionka, ali je, nažalost, zbog povrede prerano završila svoju takmičarsku karijeru.

Najviše priznanje, Zlatna plaketa za doprinos u radu i razvoju, dodeljena je Trayal Korporaciji, prijateljima i donatorima karate kluba Kruševac.

Najviše priznanje, Zlatna plaketa za doprinos u radu i razvoju, dodeljena je i Gradu Kruševcu. Nagradu je primila, pomoćnica gradonačelnika za sport i omladinu, Nevena Plavšić.

Plakete za doprinos u radu i razvoju, na osnovu izuzetne saradnje, uručene su sledećim školama:

• OŠ “Dragomir Marković”

• OŠ “Jovan Jovanović Zmaj”

• OŠ “Brana Pavlović”, Konjuh

• OŠ “Despot Stefan”, Gornji Stepoš