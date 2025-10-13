Kancelarija za mlade organizuje „Veštine za adolescenciju“

Postavljeno: 13.10.2025

Kancelarija za mlade Odeljenja za društvene delatnosti gradske uprave Kruševca i Društvo pedagoga i psihologa Rasinskog upravnog okruga organizuje radionicu za učenike srednjih škola pod nazivom „Veštine za adolescenciju“ povodom dana grada Kruševca

Radionicu će realizovati: Snežana Rajković, pedagog i samostalni pedagoški savetnik i Suzana Komatina, pedagog i sistemski porodični psihoterapeut u superviziji.

Radionica će biti održana danas sa početkom u 13 časova u maloj sali Centra za stručno usavršavanje (Balkanska 63, 5. sprat).

