Kancelarija za mlade organizuje „Veštine za adolescenciju“

Kancelarija za mlade Odeljenja za društvene delatnosti gradske uprave Kruševca i Društvo pedagoga i psihologa Rasinskog upravnog okruga organizuje radionicu za učenike srednjih škola pod nazivom „Veštine za adolescenciju“ povodom dana grada Kruševca

Radionicu će realizovati: Snežana Rajković, pedagog i samostalni pedagoški savetnik i Suzana Komatina, pedagog i sistemski porodični psihoterapeut u superviziji.

Radionica će biti održana danas sa početkom u 13 časova u maloj sali Centra za stručno usavršavanje (Balkanska 63, 5. sprat).