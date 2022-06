Kancelarija za mlade oragnizuje besplatnu letnju školu digitalnog marketinga

„Kancelarija za mlade Kruševac“ poziva mlade od 15 do 30 godina da se prijave za besplatnu letnju školu digitalnog marketinga. Na Letnjoj školi digitalnog marketinga polaznici će imati mogućnost da nauče na koje sve načine mogu zarađivati od ovog posla, koji je najsigurniji put za savladavanje veština digitalnog marketinga, kao i mogućnost da praktično znanje uklope u stvarni posao.

Škola počinje sa radom 6. juna i trajaće do 15. jula, a prijave se mogu poslati do 4. juna. Letnja škola digitalnog marketinga se sastoji od 2 faze. U prvoj fazi će se održati tri Orijentaciona (kvalifikaciona) treninga i to 6, 8 i 10.juna 2022. Orijentacioni (kvalifikacioni) treninzi služe za izbor kandidata koji će pohađati besplatnu Letnju školu. Treninzi se održavaju u kasnim popodnevnim satima i traju 90 minuta.U drugoj fazi, održaće se Osnovni kurs digitalnog marketinga u trajanju od 5 nedelja i to od 13.juna do 15. jula 2022, navode na Facebook stranici „Kancelarija za mlade Kruševac“.

– Broj mesta je ograničen i za prijavu je potrebno manje od jednog minuta. Znanje engleskog jezika nije potrebno, kao ni nošenje sopstvenih lap topova – kazala je Jasmina Kaličanin, savetnik za rad sa mladima.

Napominjemo, učešće je besplatno, a jedina obaveza polaznika je da ozbiljno pristupe realizaciji ove letnje škole.

Informacije i prijavu možete pronaći na: https://marketingklub.rs/

M.S.