Aleksandrovačka policija uhapsila je i odredila zadržavanje do 48 sati za N.B. (46), koji je osumnjičen da je izvršio krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti

On se tereti da je u jednoj aleksandrovačkoj ulici, koja je pod nagibom, startovao kamion i izašao iz njega, a da prethodno nije povukao ručnu kočnicu.

Kamion je krenuo niz ulicu i udario u automobil koji je stajao na semaforu, a u kome su bile tri žene. One su zadobile teške telesne povrede.

Zadržavanje za N.B. je odredjeno po nalogu osnovnog javnog tužioca i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu u Brusu.

Kamion povredio tri putnice

