Dok je jednima važna udobnost i funkcionalnost obuće, drugima je važno da kroz obuću pokažu svoj stil, stav i način života. Bez obzira na modne trendove obuća je neizostavan deo svakog garderobera. Kakav je kvalitet moderne obuće, o čemu treba voditi računa prilikom kupovine, te kakvu obuću nose Kruševljani, saznali smo u razgovoru sa Jelenom Veljković, obućarkom koja skoro jedanaest godina popravlja cipele naših sugrađana

Dok su se nekad cipele i druga obuća pravile samo od prirodnih materijala, poput kože i drveta, a njena izrada zahtevala je veliku veštinu i vreme. Danas su dostupni različiti materijali poput sintetike, skaja lošeg kvaliteta i raznih recikliranih materijala. Po mišljenju obućarke Jelene Veljković, to nije dobro, jer je obuća kraćeg veka.

–Nema više kvalitetne kožne obuće, kao pre, sa kožnom postavom i đonom koji je iz više segmenata sastavljen. Uglavnom se rade PVC đonovi iz jednog dela, a kožno lice, što dovodi do toga da obuća lako propadne. Obuća se pravi da bude kratkotrajna, da je ljudi što pre bace kako bi kupili drugu. Generalno obuća je u našem gradu dosta skuša, a nije toliko kvalitetna, i onda ljudi plaćaju popravku, jer im je žao da bace cipele koje su skupo platili-kaže ona za naš list.

Obuću ne treba birati na osnovu cene i izgleda, već na osnovu kvaliteta i udobnosti, kako bi trajala duže.

-Tačno je da je najbolja kožna obuća i udobna obuća, jer se u njoj noga manje znoji, pa može i više sati da se nosi. Uvek treba proveriti da li je lub, koji se nalazi iza pete, tvrd ili mekan. Važno je da je obuća čvrsta, da nije od lošeg kvaliteta. Npr. ako je patika cela mrežasta, to je jako teško za popravljanje kasnije, a lako se cepa. Ako je kožna, treba da bude takva i spolja i iznutra. Važno je i da ide uz nogu i da bude odgovarajuće veličine i broja.

Obuća kvalitetnije izrade je otpornija, a kada dotraje, lakše se popravlja.

-Ako se đon sastoji iz više segmenata, to znači da je obuća kvalitetnija i da ju je lakše popraviti, ako je sve iz jednog dela, ili nema pomoći, ili je skuplja popravka. Na primer obuću od skaja koja je dosta propala je jako teško popraviti i popravka se apsolutno ne isplati. Tako da savetujem sve da biraju kvalitetniju obuću, jer će onda i popravka biti isplativija i moguća.

Kruševljani najviše nose i popravljaju patike, te se naša sagovornica, kako kaže posebno izučila njih da popravlja.

–Često popravljam patike i trudim se da kad to radim da popravke budu neprimetne i da ih sakrijem. Meni je inspiracija urođena, kad vidim patiku moram da osmislim kako će ona da izgleda kad je popravim. Svaki patika je za sebe, svaka pukotina. Dešava se da ima sličnih i istih popravki, ali uglavnom svakoj cipeli treba ponaosob posvetiti pažnju i imati viziju kako će to na kraju da izgleda. Moraš da znaš koji ćeš materijal da koristiš, boju, vrstu i debljinu kože. To je neka stvar koja razlikuje obućare, jer neki će samo da zakrpe, a drugi da doteraju da cipela izgleda kao da joj se ništa nije ni desilo-objašnjava Veljkovićka.

A oni koji prvi put dolaze na popravku, treba da znaju da je važno da donesu čistu obuću, ma kakva oštećenja na njoj bila.

-Zna se da treba obuća da bude čista kad dođe na popravku. Taj princip rada mora da se poštuje, jer u suprotnom ne prihvatamo popravku. Dešavalo se da ljudi donesu prljavu obuću, čak i opanke iz njive, ali mi smo ih vraćali i odbijali, jer cenimo svoj zanat i umeće-poručuje Veljkovićka.

Kako da vam cipele izgledaju kao nove

Kada pronađete svoje savršene cipele, rok trajanja im možete produžiti na više načina. Najvažnije je da ih pravilno i uredno odlažete, kako ne bi došlo do oštećenja i prljanja. Na formu obuće utiče i izuvanje cipele drugom nogom.

-Kako će se obuća formirati takođe zavisi od oblika noge, težine osobe, manje habaju obuću lagani ljudi koji imaju više para obuće, od onih koji imaju samo jedne, pa ih pohabaju brže-kaže Jelena Veljković, obućarka.

Cipele treba redovno čistiti i redovno polirati.

-Kožnu obuću treba redovno brisati vlažnom krpom i mazati imalinom. Važno je najpre skinuti prašinu i prljavšrinu i obavezno skinuti višak kreme sa cipele četkanjem ili suvom krpom. stare slojeve kreme sa obuće, a zatim. Zavisno od materijala razlikuje se i održavanj obuće-ističe Veljkovićka.

M. Janković

Foto: Privatna arhiva