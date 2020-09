Zbog previše informacija a nedovoljno konkretnih odgovora i neverovatnih teorije zavere kada je u pitanju korona virus, a što nas istovremeno i zbunjuje i plaši, pokušali smo da iz prve ruke dobijemo konkretne odgovore o simptomima i toku bolesti, upravo od onog dela struke koja od samog početka epidemije prati svakog kovid pozitivnog pacijenta, od onih na stacionarnom do onih koji su kućnom lečenju. Naš sagovornik je zato epidemiolog Predrag Pavlović iz Zavoda za javno zdravlje Kruševac

Trenutak kada je svet shvatio da se korona virus širi planetarno ,da sa sobom nosi velike nepoznanice i da je zvanična medicina nemoćna da stane na put nevidljivom neprijatelju, otvorio se i prostor sa razna nagađanja i brojne teorije zavere- da je virus izmišljen , da je reč o običnom sezonskom gripu koji se koristi da se skrene pažnja sa nekih drugih dešavanja (od neprimetnog iskrcavanja neke tamo vojske na tuđu teritoriju do nelegalnog postavljanja 5G antena ) ili da nam je „podmetnut“ kako bismo svi primili unapred pripremljene vakcine bogatih moćnika koji bi, opet po nekim raznim teorijama, da profitiraju, možda i da nas čipuju kako bi nas kontrolisali ili depopulisali.

I taman da je sve ovo i tačno, sve skupa ne umanjuje činjenicu da je virus prisutan, da i te kako može da ugrozi zdravlje ali i da odnese ljudski život. Od epidemiologa Predraga Pavlovića koji od početka epidemije prati stanje svakog kovid pozitivnog pacijenta u Kruševcu i Okrugu, zatražili smo konkretne odgovore, od toga koji su simptomi i kakav je tok bolesti, do toga kako se naši sugrađani oboleli od korone nose sa tim saznanjem ali i sa samom bolešću.

– Nakon saznanja da su kovid pozitivni, ljudi su uglavnom uplašeni, ima i onih koji su izuzetno prisebni i ne vide u tome ništa strašno, ali je takvih mnogo manje. Ono što pak i jedni I drugi žele da znaju je šta mogu da očekuju u danima koji dolaze i koji su to simptomi koji bi eventualno ukazali da se bolest razvija u lošem pravcu. Na nama je da ih informišemo, ali i da umirimo i ohrabrimo, što je takođe važno u takvim trenucima- kaže epidemilog Pavlović.

Da su simptomi koji mogu da ukažu na korona virus razni, te da postoji jedan koji je gotovo siguran znak da je neko oboleo, kaže doktor Pavlović.

– Gubitak čula ukusa i mirisa je simptom koji je do sada u 90 odsto slučajeva bio pokazatelj da je neko zaražen korona virusom, s tim da treba naglasiti da ovaj simptom može da ukaže i na neke druge bolesti, poput akutne upale sinusa. Ostali simtomi koji se javljaju mogu, a ne moraju da znače da je neko kovid pozitivan, jer postoje i mnoge druge infekcije koje dovode do tih simptoma. To može da bude temperatura, od one od 37, 1 do baš visokih, potom kašalj, malaksalost, bol u mišićima i zglobovima, dijareja….- navodi naš sagovornik, dodajući da od navedenih simptoma, kod kovid pozitivnih pacijenata može da se javi jedan ali i više simptoma istovremeno.

Ono što je važno da pacijenti znaju je da to što neko na početku bolesti ima temperaturu 37, 1, ne znači da kasnije ta temperatura neće biti veća, te da u tom smislu treba biti oprezan i bolest shvatiti ozbiljno.

– Većina obolelih ima blažu kliničku sliku i već posle pet do šest dana nemaju simptome bolesti. Međutim, dešava se da se od male temperatura nakon četiri do pet dana, ona odjednom poveća na 38 ili 39 stepeni, da dođe i do komplikacija pa i do upale pluća. Tada je i oporavak duži i može da traje mesecima- kaže doktor Pavlović, uz napomenu da, kako kada se simptomi prvi put jave, tako i u slučaju pogoršanja kliničke slike, pacijenti koji su na kućnom lečenju odmah treba da se jave u kovid ambulantu, gde će im pored laboratorije, odmah biti urađen snimak pluća, te odrediti dalji tok lečenja.

U kontaktu sa obolelima na kućnom lečenju sa kojima redovno komuniciraju telefonom, epidemiolozi im obavezno predoče i to kako bi trebalo da se ponašaju u odnosu na druge ukućane.

– Informišemo ih o tome koje su to mere preventive koje moraju da poštuju kako bi zaštitili ostale članove porodice. Do petog dana od početka bolesti, prema nekim istraživanjima, zaraženi može lako bolest da prenese drugima, posle tog vremena teže, mada ima slučajeva gde su oboleli bili infektivni i 14 do 21 dan nakon zaražavanja – ističe doktor Pavlović, napominjući da je mnogo veći problem to što su zaraženi infektivni i dva dana pre pojave prvih simptoma bolesti, kad i ne znaju da su bolesni.

Prema njegovim rečima, preko 90 odsto obolelih sa područja Rasinskog okruga, zarazilo se na većim skupovima.

– Prateći kontakte, došli smo do toga da se najviše ljudi zarazilo na nekim proslavama, rođendanima, žurkama, sahranama, tako da je savet građanima da se ne okupljaju u većim grupama. Konkretno smo imali situaciju da se u restoranu gde se okupilo nešto više od 20 ljudi, korona virusom samo sa tog skupa zarazilo njih 15 – kaže epidemiolog Pavlović.

Da korona virus moramo shvatiti ozbiljno, te da nam verovatno predstoji period kada će se ponovo povećavati broj obolelih, napominje on.

– Moramo biti odgovorni i prema sebi i drugima, što podrazumeva redovnu higijenu ruku, nošenje maske u zatvorenom prostoru, izbegavanje većih skupova. Svako ko se ponaša neodgovorno trebalo bi da vidi kako izgleda jedan dan na Infektivnom odeljenju naše bolnice, kako izgleda borba pacijenata čija klinička slika zahteva stacionarno lečenje, ali i kako izgleda radni dan onih koji rade na tom odeljenju i bore se za živote tih ljudi, po osam sati sa maskama, vizirima, rukavicama, kombinezonima, bez mogućnosti odlaska u toalet i bez mogućnosti da tokom radnog vremena popiju čašu vode. Kad to vidite, tu borbu za život, shvatite koliko je neodgovorno ukoliko se ne ponašate u skladu sa preporučenim merema zaštite u borbi protiv korona virusa- poručuje na kraju epidemiolog Predrag Pavlović.

D.P.

Kako tačno prepoznati koronu – epidemiolog Predrag Pavlović za Kruševacgrad

