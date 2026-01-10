Kako slojevito oblačenje čini zimu stilskom i toplom

Zima je u punom jeku, temperature su niske, a vetar nosi hladnoću ulicama. I dok uživamo u šoljici toplog napitka, pravilno oblačenje je ključ da dan provedemo udobno, toplo i sa stilom. Slojevito oblačenje nije samo praktično, već može biti i modni izraz, prilagođen različitim prilikama od posla, preko šetnji do kafe sa prijateljima

Osnovni trik je kombinovanje laganih osnovnih slojeva sa toplim i vizuelno upečatljivim komadima. Tanke termo majice ili pamuk kao prvi sloj zadržavaju toplotu tela, dok džemperi, košulje i pamučne ili vunene bluze čine srednji sloj. Za spoljašnje slojeve preporučuju se kaputi, jakne ili puf modeli koji štite od vetra i snega, a uz to mogu biti i atraktivni detalj celokupnog outfita.

Ne treba zaboraviti dodatke koji greju i osvežavaju izgled, šalovi, kape, rukavice i čizme ne samo da čuvaju od hladnoće, već mogu postati i modni detalji koji upotpunjuju stajling. Posebnu pažnju treba obratiti na obuću koja ne klizi i pruža dobru izolaciju od snega i vlage.

Slojevito oblačenje omogućava i lako prilagođavanje promenama temperature, unutra možete skinuti kaput, dok napolju ostajete topli. Ovog januara, pravi izazov je kombinovati udobnost i stil, a slojevi su upravo taj trik koji čini zimske dane lakšim i lepšim.