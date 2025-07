Kako se proslavlja Petrovdan u kruševačkom kraju

U Kruševačkom kraju, Petrovdan se tradicionalno obeležava liturgijom i litijom u crkvama u čast Svetih apostola Petra i Pavla. Tradicionalno, u porti crkve Svetog Pantelejmona u Pepeljevcu danas se održava „Saborovanje“

Ova manifestacija se održava 14. put u Pepeljevcu, a program je počeo Svetom liturgijom i sečenjem slavskog kolača. Usledio je kulturno-umetnički program i svečana trpeza koja je po pravilu mrsna, s obzirom da se danas završava petrovski post.

O značaju današnjeg praznika govorio je jerej Nikola Rakić, sveštenik Pokrovske crkve kraj Rasine istakavši da Sveti apostol Petar i Pavle čine širok krug apostola:

– Danas slavimo Svetog apostola Petra, koji je bio uz samog Gospoda Isusa Hrista i koji je poznat po tome što je ispovedao veru. Rekao je: „Ti si Hristos, Sin Boga živoga“, a na to mu je Gospod odgovorio: „Na tvom kamenu sazidaću Crkvu svoju“. Slavimo i drugog apostola – apostola Pavla, koji je u početku bio neznabožac i progonitelj hrišćana, jedan od onih koji su se najviše isticali u gonjenju i ubijanju vernika. Međutim, jednom prilikom, dok je bio ispred Damaska u Siriji, javio mu se anđeo Gospodnji. Apostol Pavle je pao na kolena, prepoznao silu Božiju i postao jedan od najvećih propovednika hrišćanstva – kako u to vreme, tako i do današnjeg dana. Prošao je čitavu Malu Aziju, stigao do Evrope i propovedao veru Hristovu svuda gde je mogao i stigao. Na tim putevima je doživljavao velika iskušenja i mnogo puta je jedva živu glavu izvukao.

U selima se organizuju seoske slave i narodna okupljanja uz druženje i posluženje. Tako je i u Velikom Šiljegovcu, gde se u porti crkve Svetih apostola Petra i Pavla vernici okupljaju povodom ovog praznika.

