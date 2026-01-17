Kako se bez stresa vratiti treninzima nakon novogodišnjih i božićnih praznika?

Praznici su za nama, a sa njima i period opuštanja koji su obeležili doček Nove godine i božićni praznici. Promenjen ritam dana, kasni odlasci na spavanje, bogata i kalorična hrana, kao i pauza od redovnih fizičkih aktivnosti, ostavili su traga kod mnogih koji se sada suočavaju sa povratkom treninzima i sportskim obavezama

Stručnjaci ističu da je najvažnije ne praviti nagle rezove i ne pokušavati da se izgubljena forma nadoknadi preko noći. Povratak treninzima treba da bude postepen, uz prilagođavanje intenziteta i trajanja vežbanja trenutnom stanju organizma. Prvi treninzi nakon pauze treba da budu lakši, sa posebnim akcentom na zagrevanje, mobilnost i istezanje, kako bi se smanjio rizik od povreda.

Veliku ulogu u ovom periodu ima i mentalni pristup. Postavljanje realnih ciljeva i vraćanje rutini korak po korak može pomoći u očuvanju motivacije. Umesto fokusiranja na rezultate, preporučuje se da se pažnja usmeri na kontinuitet i redovno vežbanje, jer se forma prirodno vraća vremenom.

Pored treninga, važan segment povratka zdravim navikama jeste i ishrana. Nakon prazničnih obroka, savetuje se uravnotežen jelovnik sa više svežih namirnica, dovoljnim unosom tečnosti i smanjenjem unosa šećera i masnoća. Kvalitetan san takođe ima ključnu ulogu u oporavku organizma i uspešnom povratku fizičkoj aktivnosti.

Treneri i sportski radnici poručuju da je januar idealan mesec za postavljanje novih ciljeva i započinjanje zdravijih navika. Povratak treninzima nakon novogodišnjih i božićnih praznika ne treba doživljavati kao opterećenje, već kao priliku za novi početak, jačanje discipline i dugoročno ulaganje u zdravlje i fizičku kondiciju.