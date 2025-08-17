Kako reagovati ako se vozilo zapali na putu? Saveti za vozače u vreme visokih temperatura

Ekstremne letnje vrućine i sušni periodi povećavaju rizik od tehničkih problema na vozilima, a jedan od najopasnijih scenarija je iznenadni požar na putu. Samo pre nekoliko dana na autoputu Beograd–Niš, u blizini mesta Ražanj, zapalio se automobil u kojem su bile dve devojke

Na sreću, hrabri Konstantin iz Trstenika reagovao je brzo i pomogao im da se izvuku bez povreda.

Ovakvi incidenti podsećaju vozače koliko je važno znati kako reagovati u slučaju požara. Stručnjaci i vatrogasci preporučuju sledeće korake:

1. Zaustavite vozilo odmah i isključite motor – udaljite automobil sa puta ili sa leve strane trake, ako je moguće.

2. Evakuišite sve putnike – napustite vozilo što je brže moguće i krećite se na sigurno rastojanje od 50 metara ili više.

3. Pozovite hitne službe – broj 193 u Srbiji je za vatrogasce, dok možete pozvati i policiju na 192 ako je situacija na autoputu ili 1987 Auto moto savez Srbije.

4. Koristite protivpožarni aparat samo ako je bezbedno, gasni ili prahasti aparati mogu zaustaviti manji požar, ali nikada nemojte rizikovati sopstveni život.

5. Ne pokušavajte da otvorite haubu ako se dim ili plamen širi, u kontaktu sa vrućim motorom ili tečnošću za hlađenje može doći do eksplozije.

6. Obavestite druge vozače, postavite trokut ili signalizaciju kako bi se izbegle dodatne nezgode.

Vatrogasci ističu da je preventiva ključna: redovno održavanje vozila, provera rashladnog sistema i guma, posebno tokom visokih temperatura, značajno smanjuje rizik od požara.

Primer sa autoputa Beograd–Niš pokazuje koliko su brza reakcija i prisebnost odlučujući u ovakvim situacijama. -Svi vozači treba da znaju osnovne procedure, spasavanje života je uvek prioritet, a materijalna šteta je drugo – naglašavaju stručnjaci.

U leto kada temperature prelaze 35 stepeni, rizik od zapaljenja vozila zbog pregrejanog motora ili električnih kvarova povećan je, pa je važno da vozači budu pripremljeni i obazrivi.