Kako je Kruševac propustio priliku da izgradi prvi metro u Srbiji

Piše: Ljubiša Marković

Devedesetih godina prošlog veka, Kruševljani su propustili idealnu priliku da izgrade prvi metro u Srbiji. Sve je, kažu autori tog projekta, bilo spremno, ali je nažalost ostalo samo kao ideja. No pođimo redom. Tadašnji mozgovi urbanističkih projekata Direkcije za urbanizam bili su apsolutno spremni, što su svih tih godina i kasnije u praksi dokazali, da mogu svaki zadatak na najbolji način da odrade.

Ideja je, inače, potekla, kažu oni, od u to vreme direktora Direkcije za urbanizam u Novom Sadu, Kruševljanina poreklom, ne sećaju se imena, ali kažu da je imao prezime Vesić ili Vasić, koji je privrednicima Kruševca predložio da grade metro. Svi su zdušno prihvatili takvu inicijativu, a ponajviše bivši direktor Građevinskog preduzeća Jastrebac, Boban Đurković, koji nije više sa nama. Već godinama nema više ni Jastrepca. Nažalost, kako rekosmo, na priči i ideji sve se i završilo.

Planirano je da metro, počne od zaobilaznice u Jug Bogdanovoj ulici, kod preduzeća Branko Perišić, a ona prema spomeniku Kosovskim junacima i tako bi se išlo, kažu naši sagovornici koji ne žele da im se spominju imena, braneći to i ovaj posao timskim radom, valjda da ne bi nekog zaboravili da su kojim slučajem i odradili kompletan posao oko prvog metroa u gradu južno od Beograda. Njihova tvrdnja ide dotle da su neki mislili da bi trebalo i da do dosadašnjeg “aerodroma” na Bruskom putu da se pravi metro, a u njegovoj unutrašnjosti bi bile garaže. To je bila dobra ideja tim pre što je Grad Kruševac tih godina i u to vreme, u odnosu na broj stanovnika, posle Maribora, imao najveći broj automobila u državi.

Mozgovi za urbanistička rešenja iz tadašnje Direkcije za urbanizam, bili su spremni odmah da krenu sa poslovima na projektnoj dokumentaciji. To su pokazali iste godine sa svim poslovima oko pripreme za Moravski koridor koji se sada gradi i prolazi kroz Kruševac, jer su iste godine završili sve poslove i pripreme oko zemlje gde će prolaziti novi auto put. Tako bi bilo i sa idejom o izgradnji metroa, tvrde oni za naš portal.

Nije jasno zašto se sve završilo ovako kada bi to bilo od koristi svima, a Kruševac bi mogao da se pohvali da je prvi grad u državi koji je uspeo da napravi metro. Podsećamo, Beograđani su tek sada počeli da grade metro u glavnom gradu. Da li su u pitanju velika ulaganja, verujemo da jesu, ali valjalo je to uraditi po svaku cenu, jer Kruševac bi tada dobio imidž grada koji zaista i u svakom pogledu najozbiljnije razmišlja o budućnosti.

Svi naši pokušaji da od ljudi vičnih izgradnji projekte dokumentacije i svega što je potrebno za jedan metro, saznamo i pomenemo njihova imena, nisu urodili plodom. Svedočili su da svaki timski rad, pa i ovaj, zahteva da pomenete svakog ko je iole učestvovao idejno, kako se priča i završila, a to bi opterećivalo one koji bi možda pročitali ono što portal podseća sugrađane i druge koji ga redovno čitaju.

Bilo kako bilo, inicijativa bivšeg direktora Direkcije za urbanizam iz Novog Sada da svom voljenom gradu idejno pomogne i podari nešto što je u to vreme bilo nezamislivo za druge gradove, za svaku je pohvalu. Ostaće upamćeno da grad Kruševac nije iskoristio priliku i pitanje je da li će ikada da mu se ukaže takva šansa i da se izgradi metro u gradu pod Bagdalom.