Kako biti spreman za oštru zimsku hladnoću

Meteorolozi najavljuju da nas očekuje zimska sezona sa niskim temperaturama, jakim vetrovima i mogućim čestim snežnim padavinama. U ovakvim uslovima, važno je biti spreman i zaštititi svoje zdravlje i udobnost

Prvi korak je odgovarajuća garderoba, slojevito oblačenje, tople jakne, nepromočive čizme, rukavice, šal i kapa. Svaki sloj pomaže da telo zadrži toplotu, dok kvalitetna obuća štiti stopala od hladnoće i vlage.

Druga izuzetno bitna stvar hidrataciju, kako unutrašnja tako i spoljašnja uz kreme za lice i ruke koje sprečavaju isušivanje usled niskih temperatura i vetra.

Imunitet takođe igra ključnu ulogu u hladnim mesecima. Unošenje vitamina, posebno C i D, balansirana ishrana i dovoljan unos tečnosti pomažu organizmu da se odbrani od infekcija. Preporučuje se i smanjeno kretanje napolju u najhladnijim periodima dana, posebno rano ujutru i noću, kada su temperature najniže.

Uz pažljivo planiranje i osnovne preventivne mere, hladne zimske dane možete provesti bez neprijatnih posledica, uživajući u zimskim radostima dok čuvate zdravlje i toplinu svog tela.