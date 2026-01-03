Kako bezbedno i brzo odlediti stakla na automobilu kada su temperature „u minusu“?

Dok niske temperature i jutarnji mraz postaju naša svakodnevica, vozači se suočavaju sa dobro poznatim problemom, zaleđenim vetrobranskim staklima. Iako je prva reakcija mnogih da posegnu za bilo čim što im je pri ruci, određene greške mogu vas koštati novog vetrobrana

S obzirom na to da su temperature u ranim jutarnjim časovima uveliko ispod nule, čišćenje automobila postaje nezaobilazan deo jutarnje rutine. Kako biste uštedeli vreme i sačuvali svoje vozilo, donosimo vam proverene savete stručnjaka o tome šta raditi, a šta strogo izbegavati.

1. Domaći „magični“ sprej: Rešenje od 30 sekundi

Ukoliko nemate kupovno sredstvo za odmrzavanje, možete ga napraviti sami za svega nekoliko desetina dinara. Pomešajte medicinski alkohol i vodu u razmeri 2:1 (npr. dve čaše alkohola na jednu čašu vode) i sipajte u bocu sa raspršivačem.

2. Prevencija je pola posla

Najbolji način da izbegnete struganje leda je da sprečite njegovo formiranje:

Prekrivači: Stari čaršav, karton ili specijalizovana folija za stakla postavljena preko noći mogu vam uštedeti desetak minuta svakog jutra.

Trik sa sirćetom: Naprskajte stakla rastvorom sirćeta i vode (3:1) veče pre. To će stvoriti tanak film koji otežava kristalizaciju leda.

3. Šta nikako ne smete raditi (Upozorenje!)

U žurbi, vozači često prave greške koje nanose trajnu štetu automobilu:

Vrela voda: Ovo je najopasnija metoda. Zbog nagle promene temperature (termalni šok), staklo može trenutno da naprsne.

Uključivanje brisača: Nikada ne uključujte brisače dok je led na staklu. Guma će se oštetiti, a motor brisača može da pregori.

Metalni predmeti: Ključevi, špatule ili noževi će nepovratno izgrebati staklo. Koristite isključivo plastične strugače.

4. Ne zaboravite retrovizore i svetla

Mnogi vozači očiste samo mali „vidik“ na šoferšajbni, što je izuzetno opasno u saobraćaju. Neophodno je očistiti sva stakla, bočna ogledala (retrovizore), ali i prednja i zadnja svetla. Loša vidljivost na temperaturama ispod nule jedan je od najčešćih uzroka lakših saobraćajnih nezgoda u jutarnjim časovima.