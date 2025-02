Kako algoritmi društvenih mreža utiču na naše ponašanje?

Algoritmi – ti nevidljivi mehanizmi – odlučuju šta ćemo videti na društvenim mrežama, kako ćemo se ponašati, pa čak i šta ćemo kupiti. Da li smo mi svesni kako se oblikujemo kroz sadržaj koji nam servira Facebook, Instagram, TikTok i drugi? Šta sve o nama znaju algoritmi i kako nas oni zapravo usmeravaju? Algoritmi su programirani da prepoznaju naše navike i interesovanja kako bi nam pružili sadržaj koji je najverovatnije relevantan za nas. Na osnovu onoga što lajkujemo, komentarišemo, gledamo ili delimo, algoritmi analiziraju naše ponašanje i usmeravaju nas na specifičan tip sadržaja. Na primer: Instagram koristi algoritam koji favorizuje sadržaj na osnovu naših prethodnih interakcija (lajkovi, komentari, poruke). Naš feed postaje „prilagođen“ onome što smo ranije gledali. TikTok je specifičan po tome što koristi algoritam koji može vrlo brzo da prepozna nove interesne sfere i, zahvaljujući neprekidnom skrolovanju, pruža sadržaj koji je možda čak i van naših uobičajenih interesovanja. Iako smo svesni da algoritmi prikazuju sadržaj koji nas zanima, mnogi nisu potpuno svesni koliko su ti algoritmi snažni u oblikovanju naših mišljenja. Filter balon, koji se stvara kada algoritmi stalno prikazuju sadržaj koji se slaže sa našim prethodnim uverenjima, može nas ograničiti u pristupu novim idejama. Na primer: na društvenim mrežama se često pojavljuju slične političke ili društvene stavove koji podržavaju naša mišljenja, dok se mišljenja koja nisu u skladu sa našim ubeđenjima potiskuju. To može dovesti do stvaranja polarizovanih stavova, gde se korisnici koji imaju slična uverenja grupišu, dok suprotni stavovi ostaju u „senci“ i retko dolaze do izražaja. Kako da se oslobodimo uticaja algoritama? 7Postoji nekoliko saveta kako da kontrolišemo ono što nam se prikazuje na društvenim mrežama: Diversifikujte izvore – pratite ljude i stranice sa različitim stavovima i interesovanjima. Tako ćete biti izloženi širokom spektru informacija. Podesite postavke privatnosti – proverite koje informacije delite i kako društvene mreže koriste vaše podatke. Uzmite pauzu – s vremena na vreme, isključivanje od društvenih mreža može vam pomoći da se distancirate od stresa koji dolazi s prekomernim korišćenjem. M.M. Foto: pixabay.com

