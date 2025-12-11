Kakav je kvalitet vazduha u Kruševcu?

U Kruševcu je ovog jutra, 11. decembra, kvalitet vazduha okarakterisan kao zagađen prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine

Naime, jutros u 10 sati, izmerena je vrednosti čestica PM10 – 90.2, dok je PM2.5 – 89.5 mikrograma po metru kubnom. Prema pomenutim podacima, upravo je usled povišene koncentracije PM2.5 čestica vazduh u Kruševcu jutros okarakterisan kao zagađen.

Podaci sa mernih jedinica pokazuju da je vazduh bio lošeg kvaliteta i sinoć u periodu od 16.30 do 22 časa, pa je najveća koncentracija čestica PM10 zabeležena u 19 sati i iznosila je 309, dok je u 21 sat izmerena najviša koncentracija PM2.5 čestica – 263 µg/m³.

Zavod za javno zdravlje u Kruševcu preporučuje da osetljivi deo populacije (deca, starije osobe, trudnice i hronični bolesnici) izbegava duži boravak u spoljnoj sredini kada je prisutno aerozagađenje. Hronični bolesnici treba redovno da koriste propisanu terapiju i na znake pogoršanja zdravstvenog stanja da se jave izabranom lekaru.

Naime, Zavod za javno zdravlje Kruševac vrši kontinuirani monitoring kvaliteta ambijentalnog vazduha na teritoriji grada Kruševca, i to na pet mernih mesta na gradskom području (Bivolje, Centar, Jasički put, Stara čaršija, Bolnica), kao i na jednom mernom mestu na seoskom području (Mačkovac). Prati se sumpordioksid, azotni oksidi i čađ svakodnevno u toku cele godine. Takođe se prate i ukupne taložne materije na 11 mernih mesta na teritoriji grada.

Sa druge strane, Agencija za zaštitu životne sredine u oblasti zaštite kvaliteta vazduha vrši državni monitoring kvaliteta vazduha, vodi informacioni sistem kvaliteta vazduha za Republiku Srbiju, informiše javnost o ovoj temi, te vrši ocenjivanje kvaliteta vazduha u zonama i aglomeracijama. Takođe, priprema godišnji izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji i vrši razmenu podataka o kvalitetu vazduha u skladu sa međunarodnim obavezama.

Na sajtu Agencije su objavljeni rezultati merenja kvaliteta vazduh iz cele Srbije, u realnom vremenu, u šest kategorija – „dobar”, „prihvatljiv”, „umeren”, „zagađen”, „veoma zagađen” i „izuzetno zagađen”.

Indeks kvaliteta vazduha je zasnovan na satnim vrednostima čestica: PM10, PM2.5, NO2, SO2 i O3.

Kvalitet vazduha u realnom vremenu, građani mogu pratiti na sledećem linku: https://sepa.kosava.win

N. L.