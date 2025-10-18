Kad vreme slava poteče Rasinskom dolinom: Hiljadugodišnjim tragom predaka

Jesen u Kruševcu donosi prve hladne dane, mrazeve, ali i jedan od najtoplijih i najživopisnijih perioda u godini – sezonu slava. Od oktobra do kraja decembra mnogi stanovnici grada proslavljaju krsne dane svojih porodica, nastavljajući vekovima staru tradiciju koja spaja generacije i okuplja prijatelje, komšije i najbliže oko slavske trpeze. U ovom periodu grad oživljava na svoj način: miris sveže pečenice i kolača širi se iz domova, a svetlost sveća i svečana atmosfera prisutni su na svakom koraku

Pišu: Jovana Stefanović / Marija Milošević

Slave nisu samo verski događaji. One predstavljaju priliku za prenos kulturnih vrednosti, očuvanje porodične tradicije i jačanje međugeneracijskih veza. U Kruševcu, brojne porodice već danima unapred pripremaju sve što je potrebno za proslavu – od slavskog kolača i sveća, preko svečane trpeze sa posnim i mrsnim jelima, do vina i rakije. Mladi uče od starijih kako se pripremaju kolači, ukrašava trpeza i organizuje obred. Stariji prenose svoje znanje i iskustvo, a porodica se na trenutak zaustavlja i uživa u zajedničkim trenucima.

Slave od oktobra do decembra

Period oktobra u Kruševcu počinje Miholjdanom, praznikom posvećenim arhangelu Mihailu. Za mnoge porodice, ova slava predstavlja priliku da se okupi ceo dom, da se obnove običaji i prenesu duhovne vrednosti mlađima. Već nedelju dana kasnije, 14. oktobra, obeležava se Bogorodica, jedan od najznačajnijih praznika u gradu. U kućama se pripremaju posni specijaliteti, sveća se postavlja u centru trpeze, a porodica se okuplja da deli blagoslov i molitvu.

Tomindan i Sveta Petka takođe pripadaju oktobarskim slavama. Tomindan je praznik koji se proslavlja u znak sećanja na svetog apostola Tomu, dok Sveta Petka okuplja vernike i predstavlja priliku za molitvu, ali i društveno okupljanje. Kraj oktobra u Kruševcu obeležava se slavom Svetog Luke, koja je od posebnog značaja za mnoge porodice, a pogotovo za prekomoravski kraj i mesto Bošnjane gde je podiguta crkva u njegovu čast.

Novembar donosi nove duhovne i porodične obrede. Mitrovdan je jedan od najznačajnijih praznika u ovom periodu i tradicionalno okuplja mnoge porodice u gradu. Slave Svetog Đorđa i Arhangelovdana takođe privlače brojne vernike i goste, a sve ove prilike koriste se za očuvanje kulturnih i duhovnih vrednosti. U decembru se proslavlja i najčešća slava kod Srba Nikoljdan, za koju mnogi kažu „da pola Srbije slavi,a pola ide na slavu“.

– U ovom blagoslovenom vremenskom periodu otpočinje proslavljanje mnogih svetitelja koji naš narod ima za svoje porodične patrone i zaštitnike slaveći ih kao svoju krsnu slavu. Proslava krsne slave kod Srba datira još iz davnih vremena i njen istorijski razvoj je specifičan za naš narod, kasnije će Sveti Sava blagosloviti i utemeljiti ovo praznovanje tako da posle Liturgijske proslave nekog svetitelja, postaje i porodično saborovanje – rekao je sveštenik Jovan Vuković, starešina crkve Svete Bogorodice na Rasini.

Priprema slavske trpeze: detalji koji čuvaju tradiciju

Najvažniji element svake slave je slavski kolač, okrugli hleb ukrašen krstom i dekorativnim uzorcima od testa. U centru kolača uvek se postavlja sveća, simbol duhovne svetlosti i prisustva Hrista u domu. Pored kolača, trpeza obično sadrži posna i mrsna jela, sveže pekarske proizvode, vino i rakiju.

Priprema slavske trpeze u Kruševcu podrazumeva pažljivo planiranje. Porodice danima unapred pripremaju sve što je potrebno, od namirnica do ukrasa. Učestvuju svi članovi porodice, od najmlađih koji uče ukrašavanje kolača i trpeze, do starijih koji prenose znanje i običaje. Sve je organizovano tako da praznik proteče svečano, ali i toplo, uz osećaj zajedništva.

Običaji i duhovni značaj

Slave nisu samo verski praznici – one predstavljaju priliku za okupljanje porodice, razmenu radosti i očuvanje duhovnih vrednosti. Okupljanje komšija i prijatelja, deljenje blagoslova i obroka, jačaju zajednicu i stvaraju atmosferu koju savremeni način života retko omogućava.

– Veoma je važno da znamo kako i na koji način treba da slavimo svoju krsnu slavu da ne bismo iz neznanja ili sujeverja otpali od pravoslavlja. Prvo i osnovno je da tog dana pripremljeni za službu dođemo na Svetu Liturgiju na kojoj ćemo se sjediniti sa samim Bogom kroz Svete Tajne, a onda posle službe sveštenik će osveštati slavske darove tj. slavski kolač, pšenicu i vino.Primivši blagoslov odlazimo svojim domovima gde ćemo upaliti kandilo pred slavskom ikonom i sveću i okaditi tamjanom celu kuću. Slavski ručak okuplja domaću crkvu i sve goste koji tog dana dolaze da čestitaju praznik.Važno je i to da ako proslava svetititelja pada u sredu ili petak ili pak u vreme posta to znači da je trpeza posna – istakao je Otac Jovan.

Kada je sve spremno i porodica obavi svoj obred, okadi dom i upali sveće, gosti počinju da pristižu. U gradovima se obično pozivaju u određeno vreme, a neki dolaze u grupama, drugi pojedinačno. Pred goste se iznosi hrana i piće, a razgovori protiču u prijatnoj, porodičnoj atmosferi. Kod muškaraca se često pokreću političke teme i priča o aktuelnostima, dok žene razmenjuju recepte i savete za pripremu jela. Nakon glavnog obroka, trpeza se dopunjava kolačima ili tortom, a u nekim domovima se proslava nastavlja uz muziku i razgovor, stvarajući osećaj zajedništva i topline koji traje satima.

U selima se slava uglavnom slavi na veliko, poštujući staru izreku „na slavu se ne poziva“. Tamo je praznik više usmeren na duhovni i porodični aspekt, dok u gradovima slava dobija i socijalni karakter –pojedini se odlučuju da slavu proslave u kafani ili restoranu. U nekim porodicama slava traje čak i tri dana, pružajući priliku da se obiđu svi dragi gosti i da se praznik proslavi na više načina, ali uvek sa istim ciljem – okupljanjem porodice i očuvanjem tradicije.

– S obzirom da smo skloni svakom preterivanju, to i na slavskom ručku treba da budemo primereni i u jelu i u piću. Čak i u poklonima koje nosimo preterujemo i opterećujemo i sebe i domaćina, tu treba da budemo pažljivi da prvo ponesemo lepu reč i toplu molitvu za sve, onda neki mali znak pažnje kao što je na primer neka duhovna knjiga ili ikonica ili nešto što će koristiti ukućanima da im bude na blagoslov – za kraj je rekao sveštenik Jovan.

Proslava krsne slave u Kruševcu i širom Srbije podrazumeva brojne pripreme i finansijske izdatke koji zavise od broja gostiju i načina organizovanja. Cene mesa mogu biti značajan trošak: prase se kreće oko 300 do 400 dinara po kilogramu, dok jagnje košta od 400 do 600 dinara. Za posne dane potrebna je riba, kao što je šaran koji se prodaje po ceni od 600 do 750 dinara po kilogramu, a som oko 900 dinara. Kolači, koji su neizostavni deo slavske trpeze, koštaju oko 1000 dinara po kilogramu, dok se cena vina kreće od 400 dinara pa naviše u zavisnosti od sorte, a rakija od 800 dinara, takođe u zavisnosti od kvaliteta. Pivo se može nabaviti za oko 80 dinara po limenci.