Jug Bogdanova bez vode

Postavljeno: 21.10.2025

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15.00, bez vode će biti sledeće ulice i delovi grada:

Kruševac – Puškinova, Lomničke borbe, Jovana Dučića i prateće ulice, Jug Bogdanova (od autobuske stanice do kružnog toka) i prateće ulice, Mudrakovac – Kondina i Koševi, zaseok Đekići.

Istog dana, JKP „Gradska toplana“ Kruševac proizvodi toplotnu energiju putem svoja četiri izvora i vrši distribuciju bez ikakvih problema.

Na današnji dan: Rodio se Dejan Tončić – Kruševljanin po senzibilitetu

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
21. oktobar 2025., 12:51
 

Prognoza -
16°C
Apparent: 4°C
Pritisak: 1015 mb
Vlažnost: 100%
Vetar: 2.2 m/s E
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top