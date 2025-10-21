Jug Bogdanova bez vode

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15.00, bez vode će biti sledeće ulice i delovi grada:

Kruševac – Puškinova, Lomničke borbe, Jovana Dučića i prateće ulice, Jug Bogdanova (od autobuske stanice do kružnog toka) i prateće ulice, Mudrakovac – Kondina i Koševi, zaseok Đekići.

Istog dana, JKP „Gradska toplana“ Kruševac proizvodi toplotnu energiju putem svoja četiri izvora i vrši distribuciju bez ikakvih problema.