Jubilarni Festival borilačkih veština u Hali sportova ove subote

Jubilarni 10. Festival borilačkih veština biće održan u subotu od 18 časova u Hali sportova, a manifestacija će okupiti klubove i udruženja koja će prikazati tehnike različitih borilačkih pravaca. Ovakvi događaji posebnu vrednost imaju za decu i mlade, jer borilačke veštine podstiču disciplinu, samopouzdanje, koncentraciju i poštovanje, pa festival može biti snažna motivacija mališanima da se priključe nekom od ovih sportova

Na festivalu će nastupiti klubovi i udruženja iz više disciplina, među kojima su Kik boks klub Car Lazar, Džudo klub Kruševac, Klub borilačkih sportova, Puls, Karate klub Napredak, Taekvondo klub Bagdala, Boks klub 14. oktobar, Viteško udruženje Beli orlovi, Klub brazilske ju-jitse, Svetski centar realnog aikidoa Vračarević, kao i trener rukopasnog boja iz Moskve i Sankt Peterburga.

Publiku očekuju demonstracije brojnih stilova, od tradicionalnih japanskih veština, preko savremenih sportskih disciplina, do sistema samoodbrane. Festival je prilika da se deca i mladi upoznaju sa sportovima koji razvijaju koncentraciju, timski duh i izdržljivost, dok odrasli mogu da vide kako borilačke veštine doprinose zdravlju, boljoj kondiciji i smanjenju stresa.