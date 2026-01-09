Apel JP Putevi Srbije na oprez u saobraćaju

JP „Putevi Srbije” apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni i da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu, jer se, prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u petak, 9.1.2026. godine, na području Srbije očekuje veoma hladno vreme, u većem delu zemlje sa umerenim i jakim mrazem, na severu, jugu i jugoistoku, dok se samo na istoku očekuje malo toplije. Takođe, na području Beograda se očekuje veoma hladno vreme sa umerenim mrazem, a na širem području grada i jakim mrazem.

Tokom dana se očekuje novo naoblačenje sa zapada koje će posle podne usloviti mešovite padavine, sneg i kišu, koja će se najpre u Vojvodini, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, a uveče i tokom noći i na istoku zemlje, mestimično lediti pri tlu.

Na području Beograda očekuje se novo naoblačenje sa zapada koje će posle podne i uveče usloviti kišu, koja će se u pojedinim delovima grada lediti na tlu.

Apelujemo na učesnike u saobraćaju da koriste zimske pneumatike, da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, voze pažljivo, poštuju ograničenja brzine i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Izvor i foto: JP Putevi Srbije