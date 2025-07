Josijević među osam najboljih boksera Evrope

U Novom Pazaru se održava Evropsko prvenstvo u boksu za juniore i juniorke na kojem je učestvovao Kruševljanin Teodor Josijević

Borbe se održavaju pred velikim brojem ljubitelja plemenite veštine u SC Pendik i na Gradskom trgu do 16. jula. Na prvenstvu učestvuju najbolji mladi bokseri i bokserke iz 20 evropskih zemalja.

Među njima je i Kruševljanin Teodor Josijević (16), član BK Kruševac 037, koji je nastupao u kategoriji do 52 kg. On je stigao do četvrtfinala i tako se plasirao među 8 najboljih mladih boksera Evrope u ovoj kategoriji.