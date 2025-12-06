Još jedna uspešna akcija kruševačkog Crvenog krsta

U prostorijama Crvenog krsta Kruševac u četvrtak je održana redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi, tokom koje je prikupljeno 125 jedinica ove dragocene tečnosti. Akcije ovog tipa redovno okupljaju veliki broj humanih sugrađana, a i ovoga puta odziv je bio izuzetno dobar

Dobrovoljno davanje krvi predstavlja jedan od najvažnijih vidova humanosti i solidarnosti. Krv može dati svaki zdravi punoletni građanin, muškarci na svaka tri, a žene na svaka četiri meseca. Ovaj čin traje kratko, ne ugrožava zdravlje davaoca, a može spasiti čak tri života. Zato su redovne akcije važne i za bolničke zalihe i za podizanje svesti o značaju dobrovoljnog davanja krvi.

– Ovog četvrtka je redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi propraćena dobrim odzivom sugrađana. Inače, od početka godine je Crveni krst Kruševac prikupio 3.457 jedinica krvi i ono što nam je za ponos, jeste da je čak njih 495 dobrovoljno doniralo svoju dragocenu tečnost po prvi put. Tokom 2025. godine je zabeležen porast broja prikupljenih jedinica u odnosu na prethodne godine, što je nama dokazano i zahvalnicom od strane Zavoda za transfuziju krvi iz Niša za grad koji je prikupio najveći broj jedinica krvi i organizovao najviše akcija tokom godine – rekla je sekretar Emina Todorović.

Do kraja godine biće organizovane još tri akcije dobrovoljnog davanja krvi, a naredna je zakazana već za 18. decembar na istoj lokaciji, od 8 do 14 sati.