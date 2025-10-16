Još jedna diplomatska poseta Trsteniku u organiciji „Ritma Evrope“

U opštini Trstenik održana je 151. diplomatska poseta u organizaciji festivala Ritam Evrope

Delegaciju su činili Nj. E. Ilhan Saygılı, ambasador Republike Turske u Srbiji, Hükya Kırmızıgül, koordinatorka TİKA organizacije, i prevodilac Semir Alić, zajedno sa predstavnicima festivala predvođenim Igorom Karadarevićem, direktorom televizijskog programa, i Davidom Makevićem, izvršnim direktorom festivala.

Tokom sastanka, čelnici opštine, na čelu sa predsednicom Milenom Turk, upoznali su goste sa bogatom tradicijom i kulturnim nasleđem trsteničkog kraja, istakavši značaj saradnje sa međunarodnim partnerima koji doprinose razvoju mladih i promociji lokalne zajednice. Poseban akcenat stavljen je na potencijalnu saradnju između opštine Trstenik i TİKA organizacije, u oblasti kulturnih i obrazovnih projekata koji bi dodatno povezali Srbiju i Tursku.

Prisutni su imali priliku da upoznaju i ovogodišnje takmičare festivala Ritam Evrope, koji će predstavljati opštinu Trstenik i Republiku Tursku sa pesmom „Düm Tek Tek“ – simbolom energije, mladosti i zajedništva.

Ova diplomatska poseta još jednom potvrđuje misiju festivala Ritam Evrope da kroz muziku, kulturu i međunarodnu saradnju jača veze između država i inspiriše mlade da budu ambasadori prijateljstva i zajedništva.

Foto: Instagram/ Opština Trstenik