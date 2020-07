Deset novopotvrđenih slučajeva korona-virusa u Rasinskom okrugu, ali i jedan smrtni slučaj, registrovani su u Zavodu za javno zdravlje Kruševac. Među novopotvrđenim slučajevima Kovid-19, najviše je iz Kruševca-7, dva potrđena su iz Trstenika, dok je kod jednog pacijenta iz Aleksandrovca stigao pozitivan nalaz uzorkovanog brisa

Od početka epidemije registrovano je 927 slučajeva KOVID-19 na teritoriji Rasinskog okruga, a najviše iz Kruševca-563.U Aleksandrovcu je do sada potrvđen 175 slučaj oboljevanja, u Brusu 93, u Varvarinu 35, a najmanji broj obolelih zabeležen je u Trsteniku(30), koliko ih je do sada i u Ćićevcu.

Do sada se 44 smrtna slučaja mogu devesti u vezu sa infekcijom KOVID-19. Poslednji se dogodio sinoć i reč je o pacijentu starom 49 godina, koji je preminuo u KC Niš.Na Infektivnom odeljenju Opšte bolnice u Kurševcu trenutno se od različitih tegoba leči 98 pacijenata.Kao izlečeni, vodi se njih 546,a pod zdravstvenim nadzorom ih je 2.832.

I.R.

Još jedan smrtni slučaj povezan sa Kovid -19

