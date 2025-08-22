Još jedan remi Napretkovih fudbalera

U šestom kolu Mozzart Bet Super lige Srbije Kruševljani su odigrali nerešeno sa Javorom u Ivanjici

Veći posed, više šansi, ali – bez gola, samim tim i prve pobede. Evidentna je bila želja, maksimalna borbenost, ali na stadionu kraj Moravice odbrane su bile bolji delovi svojih timova i mreže su do kraja mirovale – 0:0.

Zapretili su prvi domaći, već u četvrtom minutu: odlično je šutirao Đokić iz slobodnog udarca sa 20 metara, još bolje intervenisao Balević. Uzvratio je Tošeski, precizno tukao sa ivice kaznenog prostora, ali na visini zadatka bio je i golman Ivanjičana Vasiljević u 20. minutu. Osam kasnije, zapretio je Majdevac, ali lopta je otišla iznad gola.

Jedna od najboljih prilika viđena je u 51. minutu posle kornera, ali Bukorac nije uspeo iz neposredne blizine da se upiše u listu strelaca. Majstorski je potom izgradio sebi šansu Lutovac u 62. minutu, prebacio loptu sa desne na levu nogu i u okretu tukao, a lopta je fijuknula – tik iznad prečke. Na suprotnoj strani mogao je Javor do vođstva dva minuta kasnije, u idealnoj poziciji našao se Dukure, međutim, golman Balević je još jednom bio neprikosnoven ispred svog gola…

U sledećem kolu, naredne nedelje (31. avgust – 21 sat), Napredak dočekuje IMT.