Još dve nedelje za prijavu subvencija za krave za uzgoj teladi za tov

Poljoprivrednici koji žele da ostvare pravo na subvencije za krave za uzgoj teladi za tov imaju još oko dve nedelje da podnesu prijavu, jer je rok za podnošenje zahteva otvoren do 30. septembra 2025. godine, saopštila je Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Podsticaj iznosi 20.000 dinara po grlu, a pravo na subvencije imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Jedan od ključnih uslova je da je poljoprivrednik izvršio obnovu registracije u Registru poljoprivrednih gazdinstava za tekuću godinu pre podnošenja zahteva, kao i da je krava za koju se traži subvencija oteljena u periodu od 1. aprila prethodne godine do 31. marta tekuće godine.

Kako se napominje, podsticaji se mogu ostvariti jednom godišnje za isto grlo, a prijave se podnose elektronskim putem – preko platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji.