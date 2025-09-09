Još 10 dana do prvog izvlačenja nagradne igre „Uzmi račun i pobedi“

Postavljeno: 09.09.2025

Građanima je ostalo još deset dana da ubace svoje račune u aplikaciju za nagradnu igru „Uzmi račun i pobedi“, čije je prvo izvlačenje zakazano za 20. septembar na Radio-televiziji Srbije. U ovom ciklusu biće organizovano ukupno pet izvlačenja, a poslednje je planirano za 18. oktobar

Za učesnike su pripremljene vredne nagrade, deset novih automobila „Panda“ i pet velikih stanova u naselju Zemunske kapije. Istaknuto je da je važno da građani uzimaju fiskalne račune, jer se iz prikupljenog novca finansiraju povećanje plata i penzija, ali i izgradnja škola, bolnica i druge važne infrastrukturne potrebe.

Interesovanje građana je veliko, već oko 400.000 ljudi koristi aplikaciju „Uzmi račun i pobedi“, a do sada je pristiglo oko 137 miliona računa.

Pravo učešća imaju svi punoletni građani sa prebivalištem ili boravištem u Republici Srbiji. U nagradnoj igri učestvuju fiskalni računi sa QR kodom, izdatim tokom ove godine na teritoriji Srbije, u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji. Računi se unose putem mobilne aplikacije skeniranjem QR koda ili ručnim unošenjem PFR broja i PFR vremena računa.

J.S.

