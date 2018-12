Jezero Ćelije u “okovima” našeg nemara: Od plastičnih boca do uginulih životinja

Kruševački Regata klub akcije uklanjanja čvrstog komunalnog otpada sa površine jezera Ćelije, kaže za kruševacgrad Dragiša Ranković, član ovog kluba, organizuje još od devedesetih godina.

– Najpre smo to radili sami, jer kad dođu velike vode iz Brusa i Blaca, površina jezera se bukvalno nije videla od pet ambalaže i raznog otpada. Prikupljali smo i do 400 vreća, bilo je tu svega, čak i boca od ulja i otrova – navodi Ranković, koji je do skoro bio i predsednik Regata kluba.

– I sada redovno učestvujemo u akcijama koje zajednički organizuju Vodovod i JKP, a priključuju im se i građani i druga udruženja. Mi sa našim plovilima čistimo površinu vode, rukavce i zalive do kojih je teško stići a u kojima se najviše ovog otpada zadržava. Sada je situacija mnogo bolja nego ranije, ali i dalje se količine otpada mogu meriti tonama – kaže Ranković.

On podseća da bukvalno sve što je bačeno u prirodu na kraju završi u vodi i apeluje na sve nas da menjamo svoje navike i da čuvamo jezero jer je ono izvor pitke vode za ceo okrug.

Regata klub, inače, radi u okviru Ribolovačkog društva “Rasina”, ima tridesetak čamaca i do sada je, po Rankovićevim rečima, 40-tak puta učestvovala u čišćenju jezera i drugih vodotokova u našem kraju.