Velika jesenja akcija čišćenja grada ove godine sprovodi se u 13 mesnih zajednica. Pored komunalnih preduzeća u akciji su učestvovale firme Tehnogradnja, Pajić komerc, Aleks gradnja, Profi gradnja, Krov prim 037, Beton stil raca, MG invest i građevinska radnja Savić inženjering iz Aleksandrovca

Angažovano je 54 vozila i oko 220 radnika koji učestvuju u prikupljanju i odvoženju kabastog otpada sa gradskog područja.

Ovakve akcije pokazale su se kao veoma uspešne jer doprinose očuvanju životne sredine, ali i pomažu našim sugrađanima da se reše kabastog otpada koji ne može da se odloži u kontejnere poput starog nameštaja, bele tehnike ili šuta.

-Mi neprekidno vršimo monitoring i šaljemo poruku našim sugrađanima da zajedno sa nama budu tim i da ne koriste samo ovakve akcije za izbacanje kabastog otpada, već da JKP Kruševac i Grad Kruševac sa komunalnom milicijom i komunalnom inspekcijom stoji njima na raspolaganju. U svakom trenutku bez novčane nadoknade naši sugrađani mogu da vrše izbacivanje kabastog otpada uz prethodni poziv Javnom komunalnom preduzeću Kruševac. Veoma je značajno da poslednjih godina i seoske mesne zajednice uveliko uzimaju učešće u akcijama. Organizuju se na nivou svojih seoskih mesnih zajednica. To govori o tome da Grad Kruševac ide u dobrom smeru kada je zaštita životne sredine i uklanjanje kabastog otpada u pitanju. Na taj način čistimo sve seoske vodotokove, kako sav taj kabasti nameštaj ne bi završio u nekoj livadi, oranici ili potoku. Svi željno iščekujemo početak izgradnje Regionalnog centra za upravljanje otpadom. Jedan od segmenata realizacije tog projekta je izgradnja reciklažnih dvorišta na teritoriji grada, gde će naši sugrađani imati priliku da deponuju određene vrste kabastog otpada razvrstane u posebnim sekcijama. Na taj način ćemo pokazati da kao jedna odgovorna lokalna samouprava činimo sve da se smanji broj divljih deponija i otpada- ističe Snežana Radojković.

Direktorka JKP Kruševac Miona Radovanović govorila je o značaju i cilju ove akcije.

-Cilj akcije je da što više sredimo, uredimo i pomognemo našim građanima da izvezu, izbace i iznesu kabast otpad ispred svojih domaćinstava. Mi smo danas tu ceo dan da to sprovedemo, iznesemo i deponujemo na deponiju u Srnju.

Velike akcije čišćenja grada tradicionalno se sprovode dva puta godišnje, u proleće i na jesen.

O. Milićević