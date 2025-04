Jelenino “Zlatno doba” zablistalo u ambasadi Italije

Njegova ekselencija – ambasador Italije u Srbiji Luka Gori preuzeo je delo „Zlatno doba“, kruševačke umetnice Jelene Borovčanin, koje će krasiti Ambasadu Italije u Beogradu

– Slika „Zlatno doba“ nastala je iz najdublje zahvalnosti Italiji, i celoj italijanskoj zajednici. Razumevanje poruka mog umetničkog izražavnja je srž, i duboko je povezano sa Venecijom, gradom koji je kolevka vekovne staklene umetnosti – kaže Jelena Borovčanin.

Prema njenim rečima, staklo, kao tehnika, malo je zastupljena na ovim prostorima. Staklena umetnost, koja je srž njenog izraza, ima posebno značenje jer dolazi iz Venecije.

– Podrška koju sam dobila od italijanskih umetnika, majstora i institucija duboko je oblikovala moj umetnički put. U Italiji nije prepoznat samo moj talenat, već i poruka koju kroz umetnost nosim – o svetlosti, jedinstvu i energiji koja nas povezuje.

– To što će “Zlatno doba” zauzeti svoje mesto u Ambasadi Italije u Beogradu za mene ima neprocenjivu vrednost. To nije samo čast – to je simbol poverenja, zajedništva i zlatnog doba, baš kao naziv ovog dela, ističe srpska umetnica, rođena u Kruševcu, koja stvara i izlaže u Beogradu i po pozivu na uglednim svetskim galerijama.

Ž. Milenković