Jednosmerni saobraćaj na petlji Kruševac – Zapad
Postavljeno: 27.10.2025
Kao deo radova na popravci asfalta, nadvožnjak na raskrnici / petlji Kruševac – Zapad 00218 biće zatvoren za jednosmerni saobraćaj (jedna rampa na raskrsnici četiri rampe), počev od ponedeljka (27.oktobra) ujutru, u periodu od približno nedelju dana.
Rasinski okrug ostvario spoljnotrgovinski suficit od 50,6 miliona evra
