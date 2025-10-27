Jednosmerni saobraćaj na petlji Kruševac – Zapad

Postavljeno: 27.10.2025

Kao deo radova na popravci asfalta, nadvožnjak na raskrnici / petlji Kruševac – Zapad 00218 biće zatvoren za jednosmerni saobraćaj (jedna rampa na raskrsnici četiri rampe), počev od ponedeljka (27.oktobra) ujutru, u periodu od približno nedelju dana.

