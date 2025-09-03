Jedinstvo 1936 u Kupu Srbije dočekuje Sloven
Postavljeno: 03.09.2025
U prostorijama FSS izvučeni su parovi pretkola Kupa Srbije za sezonu 2025/2026. Utakmice su na programu 10. septembra, kada će Jedinstvo 1936 dočekati ekipu Slovena iz Rume
Sloven je prethodne sezone ispao iz Prve lige i trenutno se takmiči u Srpskoj ligi Vojvodina.
Ostali parovi prekola Kupa Srbije:
Kragujevac: Koričani – Sloboda (Užice);
Elemir: Naftagas – Smederevo;
Beograd: Budućnost (Dobanovci) – Inđija.
Mokra gora (Zubin Potok) se plasirala u šesnaestinu finala Kupa Srbije, jer je njen protivnik Radnički( Sremska Mitrovica) odustao od svih takmičenja.
I. M.
