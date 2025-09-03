Jedinstvo 1936 u Kupu Srbije dočekuje Sloven

Postavljeno: 03.09.2025

U prostorijama FSS izvučeni su parovi pretkola Kupa Srbije za sezonu 2025/2026. Utakmice su na programu 10. septembra, kada će Jedinstvo 1936 dočekati ekipu Slovena iz Rume

Sloven je prethodne sezone ispao iz Prve lige i trenutno se takmiči u Srpskoj ligi Vojvodina.

Ostali parovi prekola Kupa Srbije:

Kragujevac: Koričani – Sloboda (Užice);

Elemir: Naftagas – Smederevo;

Beograd: Budućnost (Dobanovci) – Inđija.

Mokra gora (Zubin Potok) se plasirala u šesnaestinu finala Kupa Srbije, jer je njen protivnik Radnički( Sremska Mitrovica) odustao od svih takmičenja.

