Jedinstvo 1936 pobedilo u Resavici

Postavljeno: 26.10.2025

Odigrane su utakmice 11. kola Srpske lige Istok.

Jedinstvo 1936 je pobedilo u Resavici ekipu Rembas sa 0:2 (0:1).

Strelci za pobedu su bili Strahinja Živić u 37. minutu i Mateja Gajić u 82. minutu.

Trstenik PPT je kao domaćin odigrao sa Timokom iz Zaječara nerešeno i to najnepopularnijim rezultatom 0:0.

Posle ovog kola Jedinstvo 1936 je na 4. mestu sa osvojenim 21. bodom, dok se Trstenik PPT nalazi na 14. mestu sa šest osvojenih bodova.

U narednom kolu, prvog novembra od 13 i 30 Jedinstvo 1936 dočekuje Rudar 2016 (Aleksinački Rudnici), dok Trstenik PPT gostuje kod Morave u Ćupriji.

Gumari slavili pod Bagdalom

