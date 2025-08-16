Jedinstvo 1936 pobedilo na startu Dunav

Na startu prvenstva u Srpskoj ligi Istok, Jedinstvo 1936 je na svom terenu pobedilo ekipu Dunav iz Prahova rezultatom 3:2(1:2).

Utakmica je bila neizvesna do samog kraja, u 8.minutu gostujuća ekipa dolazi u vođstvo preko Konstantina Ristovića, rezultat domać ekipa poravnava u 38. minutu golom povratnika u njihove redove Mitra Radivojevića.

U samom finišu prvog poluvremena, u 45. minutu Dunav ponovo dolazi do vođstva, strelac gola je Kruševljanin na privremenom radu kod Prahovljana, Mario Marković.

U drugom poluvremenu Kruševljani pojačavaju tempo igre, stvaraju šanse i na kraju uspevaju da preokrenu rezultat golovima Filipa Gogića u 55. minutu i Dajlana Baždarevića u 61. minutu i tako ostvaruju minimalnu, ali vrednu pobedu na startu srpskoligaškog karavana.

Drugi predstavnik u ovom rangu takmicenja, Trstenik PPT je u prvom kolu kao domaćin pretrpeo poraz sa 0:2(0:1) od novajlije u ligi Sloge iz Leskovca i tako razočarao svoje navijače.

Sledećeg vikenda 23/24.08. u 2. kolu obe ekipe gostuju, Jedinstvo 1936 ide u Kladovo, gde se sastaje sa Đerdapom, dok Trstenik PPT ide na noge favoritu za visok plasman Radničkom iz Pirota.