Jedinstvo 1936 nerešeno u Boru, Trstenik PPT poražen od Dunava

Postavljeno: 06.09.2025

U 4 kolu Srpske lige Istok kruševačko Jedinstvo 1936 je u neizvesnoj utakmici do samog kraja i u utakmici u kojoj su uživali ljubitelji fudbala  jer je postignuto čak 8 pogodaka, igralo nerešeno kod lidera na tabeli ekipe Bora u istoimenom gradu rezultatom 4:4.

Drugi predstavnik sa teritorije Rasinskog okruga Trstenik PPT je ponovo razočarao svoje pristalice lošom igrom i još jednim porazom od Dunava u Prahovu rezultatom 3:0.

Posle ovog kola Jedinstvo 1936 sa 5 osvojenih bodova,  nalazi se u sredini tabele na 8. mestu, dok je Trstenik PPT na poslednjem,  16. mestu sa samo jednim osvojenim bodom.

U sledećem kolu obe ekipe igraju pred svojim navijačima, Jedinstvo 1936 dočekuje ekipu Jagodine, dok Trstenik PPT igra sa Đerdapom iz Kladova. Oba susreta su na programu u subotu 13.9.od 16h.

