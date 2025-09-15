Jedinstvo 1936 nerešeno sa Jagodinom Trstenik PPT savladao Đerdap

Fudbaleri Jedinstva 1936 su kao domaćini igrali nerešeno sa ekipom Jagodine – 0:0

Kruševljani se, posle 5 odigranih kola, u Srpskoj ligi „Istok“ nalaze na 9. mestu na tabeli sa 6 osvojenih bodova, a u narednom kolu u subotu 20. septembra od 15.30 gostuju kod OFK Sinđelića u Nišu.

Trstenik PPT je tek u 5. kolu zabeležio prvu pobedu u ovogodišnjem prvenstvu. Pred svojim navijačima, sa novim trenerom Veljkom Dovedanom, koji je zamenio na klupi Vojkana Rajčića, savladao je sa 2:0 (1:0) Đerdap iz Kladovima. Strelci na utakmici bili su Ognjen Čolović u 27. minutu i Marko Milić u 57. minutu. Trsteničani su sada na 13. mestu sa 4 osvojena boda. U narednom kolu, u nedelju 21. septembra, gostuju kod Vlasine u Vlasotincu, a utakmica počinje od 15.30.