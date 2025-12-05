Javni poziv za nabavku mašina i opreme za primarnu stočarsku proizvodnju

Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede objavila je novi javni poziv namenjen poljoprivrednim gazdinstvima koja žele da unaprede svoju stočarsku proizvodnju kroz kupovinu nove mehanizacije i opreme. Poziv se odnosi na ulaganja realizovana nakon završetka prethodnog konkursa, odnosno od 3. novembra prošle godine, pa sve do trenutka podnošenja zahteva

Poljoprivrednici mogu podneti prijave elektronski, preko sistema eAgrar i portala ePodsticaji, u periodu od 4. do 31. decembra.

Maksimalan iznos podsticaja koji se može dobiti tokom jedne godine iznosi 1,5 miliona dinara.

Sve informacije o uslovima konkursa i potrebnoj dokumentaciji dostupne su na zvaničnom sajtu Ministarstva poljoprivrede i Uprave za agrarna plaćanja, a dodatna pojašnjenja mogu se dobiti i putem navedenih telefonskih brojeva u radnom vremenu institucije.