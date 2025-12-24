Javni poziv za bespovratna sredstva za početnike i mlade preduzetnike uveliko u toku

Ministarstvo privrede Republike Srbije raspisalo je Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju i mlade u 2025. godini, koji se sprovodi u saradnji sa Fondom za razvoj RS. Program je uveliko u toku

Cilj Programa je da se novim i mladim preduzetnicima olakša pristup finansijama, unapredi njihov početni položaj na tržištu i podstakne održivo poslovanje. Za realizaciju Programa opredeljeno je ukupno 223.552.000 dinara bespovratnih sredstava, dok se preostali deo investicionog ulaganja finansira putem kredita Fonda za razvoj.

Pravo učešća imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva registrovana u APR-u od 1. januara 2023. godine, kao i preduzetnici i mala privredna društva registrovana od 1. januara 2020. godine, čiji su osnivači ili odgovorna lica mlađa od 35 godina. U slučaju firmi sa više vlasnika, većinski udeo od najmanje 51 odsto mora biti u vlasništvu mladih do 35 godina.

Visina bespovratnih sredstava zavisi od kategorije korisnika i stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave. Početnici u poslovanju mogu ostvariti do 30 odsto vrednosti ulaganja, odnosno do 40 odsto ukoliko posluju u nerazvijenim i slabije razvijenim sredinama. Mladi preduzetnici mogu dobiti do 40 odsto bespovratnih sredstava, a u JLS treće i četvrte grupe razvijenosti i do 50 odsto.

Ukupan iznos odobrenih sredstava po jednom zahtevu, uključujući bespovratna sredstva i kredit Fonda, može iznositi od 400.000 do 6.000.000 dinara. Krediti se odobravaju sa rokom otplate do pet godina, grejs periodom do 12 meseci i kamatnom stopom u skladu sa važećim uslovima Fonda za razvoj.

Sredstva iz Programa mogu se koristiti za nabavku mašina, opreme, alata, računarske opreme i softvera, kao i za kupovinu dostavnih vozila. Takođe, dozvoljena su ulaganja u adaptaciju i održavanje poslovnog prostora, kao i za pokriće dela operativnih troškova.

Zainteresovani preduzetnici mogu dobiti besplatnu obuku i savetodavnu podršku kod akreditovanih regionalnih razvojnih agencija, dok se prijava podnosi isključivo elektronskim putem preko Portala Fonda za razvoj RS.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 30. aprila 2026. godine. Sve dodatne informacije i konkursna dokumentacija dostupne su na zvaničnim internet stranicama Ministarstva privrede i Fonda za razvoj Republike Srbije.