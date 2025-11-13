Javna tribina povodom Nacrta Lokalnog plana akcije za decu grada Kruševca 2026 – 2028

Prisutne je pozdravila pomoćnica gradonačelnika za društvene delatnosti Snežana Aleksić i pozvala sve zainteresovane da svoje predloge, sugestije i primedbe na nacrt Lokalnog plana akcije za decu grada Kruševca za period 2026 – 2028. godine u pisanom obliku dostave u periodu od 05.11.2025. godine do 16.11.2025. godine, na adresu Gradske uprava grada Kruševca ili predajom na Pisarnici Gradske uprave grada Kruševca, sa naznakom „Primedbe povodom javne rasprave na nacrt Lokalnog plana akcije za decu grada Kruševca za period 2026 – 2028. godine“, kao i na mejl adresu Jasmine Kaličanin – „ [email protected] „

„Pozivam Vas da aktivo učestvujete u javnoj raspravi povodom usvajanja ovog Nacrta jer je cilj ove javne rasprave da se razmotre svi vaši predlozi, sugestije i komentari na predstavljeni nacrt dokumenta koji usmerava politiku grada u oblasti unapređenja položaja i prava dece u narednom trogodišnjem periodu. Vaše učešće i predlozi su od velikog značaja za dalje unapređenje lokalnih politika za decu“, izjavila je pomoćnica Aleksić.

U nastavku Javne tribine, Jasmina Kaličanin, ispred Odeljenja za društvene delatnosti, je predstavila Nacrt dokumenta koji je usvojila Radna grupa za izradu Lokalnog plana akcije za decu grada Kruševca za period 2026 – 2028. godine. U predstavljanju Nacrta dokumenta učestvovaće i članovi radne grupe koji su bili zaduženi za određene oblasti.

Javna rasprava traje od 05.11.2025. godine do 12.11.2025. godine.

Tekst nacrta dostupan je na internet stranici grada Kruševca i u prostorijama Odeljenja za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kruševca.