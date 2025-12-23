Javna tribina o Strategiji razvoja sporta 2026 – 2035.

Ministar sporta Zoran Gajić i državni sekretar Ratko Nikolić sa saradnicima, gradonačelnik Ivan Manojlović i pomoćnica za sport i omladinu Nevena Plavšić, prisustvovali su tribini povodom izrade Strategije razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2026 – 2035.godine, koja je održana u Kulturnom centru

Otvarajući tribinu, gradonačelnik je rekao:

– Razvoj sporta u Srbiji zahteva sistemski pristup, jasnu viziju i zajedničko delovanje svih aktera – od države i lokalnih samouprava, preko sportskih saveza do klubova, trenera i samih sportista. Upravo zato je ova tribina od izuzetne važnosti: ona predstavlja prostor za dijalog, razmenu ideja i kreiranje konkretnih rešenja. Grad Kruševac je u prethodnom periodu dosta ulagao u sportsku infrastrukturu, podršku klubovima i razvoj sporta. Nastavićemo da unapređujemo uslove za bavljenje sportom, sa posebnim akcentom na masovni i školski sport, kao i podršku talentovanoj deci i mladima. Naša vizija je jasna – sport dostupan svima, bez obzira na uzrast, pol ili socijalni status. Samo tako možemo graditi zdravo društvo, jačati zajedništvo i stvarati nove sportske uspehe koji će dostojno predstavljati Kruševac i celu Srbiju.

Ministar Zoran Gajić je istakao da je tokom izrade Strategije i Eh – ante analize konsultovano preko 140 lokalnih samouprava, a aktivno učešće uzelo je skoro 70 granskih saveza. Dokument se ne radi kabinetski, već u saradnji sa operativnim ljudima na terenu koristeći njihova iskustva.

– Sport je mnogo više od igre, izradom Strategije imaćemo krovni akt koji će moći da koriste sve lokalne samouprave. Strategija razvoja sporta je planski dokument čijoj smo izradi vrlo ozbiljno pristupili. Uzimali smo u obzir stručne kadrove, infrastrukturu i finansijsku samoodrživost.

Nakon izrade Strategije, radiće se i novi Akcioni plan, najavio je ministar.

Prvo zvanično obraćanje nakon izbora za predsednika Olimpijskog komiteta Srbije imao je i Dejan Tomašević. On je naglasio aktivno učešće Olimpijskog komiteta u izradi dokumenta, kao i svaku pomoć i podršku u njegovoj implementaciji.

Prvi deo tribine zaključio je predsednik Radne grupe za izradu Strategije, Marko Kešelj. Precizirao je da je usvojen konačan tekst Eh – ante analize koji je dostupan na sajtu Ministarstva sporta. Nova Strategija ima jedan opšti i pet posebnih ciljeva, kao i čitav niz mera kojima se definišu okviri delovanja sistema sporta. Dokument je od kapitalnog značaja, koji će poslužiti i za izradu novog Zakona o sportu. Analizirani su postojeći ljudski kapaciteti, sportske infrastrukture, uticaj sporta na društvo, zdravlje nacije i karakteristike generacija koje dolaze…

Kešelj je izdvojio i veliku pomoć Sekretarijata za javne politike.

Strategija razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2026 – 2035.godine biće završena krajem januara, nakon čega sledi Javna rasprava i usvajanje.

krusevac.ls.gov.rs