Javna tribina o Programu za unapređenje položaja mladih

Juče je u Gradskoj upravi održana javna tribina gde je predstavljen Program za unapređenje položaja mladih za grad Kruševac za period 2026 – 2028

Tim povodom, pomoćnica gradonačelnika za omladinu i sport Nevena Plavšić, izjavila je da Kruševac ima strateški dokument mladih do kraja 2025. godine i da je ove godine izrađen novi program:

U izradi novog programa učestvovali su eksperti našeg grada iz svih oblasti, koji su činili radnu grupu, kao i mladi koji su bili uključeni preko sprovedenih anketa. Oko 1800 ispitanika su popunili anketu, pa smo svi zajedno došli do dobrog dokumenta kojim ćemo se služiti u narednom periodu. Dokument će biti zvanično usvojen na Skupštini nakon čega će se, u toku naredne godine, realizovati. Javna tribina je zakazana za danas, ujedno je i poslednji dan javne rasprave, i u narednom periodu napravićemo digitalni prospekt u kome možete naći više informacija, a koji će biti dostupan i fizički vrlo brzo.

Ovim dokumentom nastavlja se sprovođenje strategijskog okvira koji je na snazi do kraja ove godine, a kojim se lokalna samouprava obavezala da sistematski unapređuje uslove za život, rad i razvoj mladih.

Na tribini su predstavljene ključne mere i prioriteti novog programa, sa posebnim naglaskom na oblasti zapošljavanja, obrazovanja, zdravlja, kulture, sporta i aktivnog učešća mladih u društvenom životu grada. Učesnici su imali priliku da iznesu svoje predloge, komentare i inicijative, koje će biti razmotrene prilikom finalizacije dokumenta.

Lokalna samouprava nastavlja da u saradnji sa mladima, omladinskim organizacijama i stručnom javnošću stvara uslove za kvalitetniji život i ostanak mladih u Kruševcu.

Usvajanje novog programa očekuje se na narednoj sednici Skupštine, nakon čega će započeti njegova realizacija kroz konkretne aktivnosti i projekte.

Izvor: krusevac.ls.gov.rs