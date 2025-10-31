Javna tribina o nacrtu Plana javnog zdravlja Kruševca

U Gradskoj upravi sredinom sedmice je održana tribina o nacrtu Plana javnog zdravlja grada Kruševca za period 2025 – 2032. godine, a povodom raspisane Javne rasprave o nacrtu Plana koja traje u periodu od 27. oktobra do 5. novembra

Javnu tribinu je otvorila pomoćnica gradonačelnika za društvene delatnosti Snežana Aleksić, potom je prisutne pozdravila zamenica predsednice Saveta za zdravlje Dragica Simić, a prezentaciju o nacrtu Plana javnog zdravlja je održala šefica Službe za socijalnu i zdravstvenu zaštitu Zorana Pavlović.

Plan javnog zdravlja sadrži 6 ključnih oblasti delovanja javnog zdravlja, a to su: fizičko, mentalno i socijalno zdravlje stanovništva; promocija zdravlja i prevencija bolesti; životna sredina i zdravlje stanovništva; radna okolina i zdravlje stanovništva; organizacija i funkcionisanje zdravstvenog sistema i postupanje u kriznim i vanrednim situacijama.

Ključni elementi Plana javnog zdravlja su detaljna analiza zdravstvenog profila grada Kruševca, analiza internih snaga i slabosti i eksternih šansi i pretnji (SWOT analizu), opšti cilj koji je razložen na 6 posebnih ciljeva. Posebni ciljevi su razloženi na mere i aktivnosti, pri čemu je akcionim planom utvrđeno vremensko i finansijsko dimenzioniranje aktivnosti. Dokument sadrži i okvir za praćenje sprovođenja, vrednovanje učinaka i izveštavanje.

Nakon prezentacije Plana javnog zdravlja je vođena konstruktivna diskusija. Na javnoj tribini su učestvovali predstavnici Saveta za zdravlje, Radna grupa za izradu Plana javnog zdravlja grada Kruševca za period 2025-2032. godine, predstavnici relevantnih institucija i organizacija civilnog društva, kao i građani grada Kruševca.

Izvor i foto: krusevac.ls.gov.rs