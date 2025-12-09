Javna tribina o Nacrtu odluke o budžetu grada za 2026.

U okviru Javne rasprave o Nacrtu odluke o budžetu grada Kruševca za 2026.godinu, juče je održana Javna tribina. U okviru tribine predstavljen je Nacrt Odluke koji sadrži prihode i rashode za 2026.godinu, kao i Plan investicija za narednu godinu. Sa Nacrtom odluke prisutne je upoznao gradonačelnik Ivan Manojlović, a prezentaciju je održao načelnik Odeljenja za finansije Gradske uprave Nebojša Nedeljković

Budžet za narednu godinu, prema Nacrtu, dostići će rekordnu cifru od 8,7 mlrd.dinara, što govori o stabilnom poslovanju preduzeća, naglasio je gradonačelnik.

Naredne godine, očekuje nas značajno povećanje u oblasti socijalne zaštite, jer želimo da podignemo životni standard. Uvodimo nove mere, kao što je roditelj – negovatelj, u okviru koje će roditelji mesečno dobijati minimalnu zaradu u Republici Srbiji uvećanu za 5%, a biće im uplaćivani i svi porezi, doprinosi i osiguranje.

Proširićemo broj ličnih pratioca, nastavio je gradonačelnik, koji će takođe primati minimalnu zaradu uvećanu za 5%. Povećavamo i broj geronto domaćica. Za nosioce boračkih legitimacija, đake osnovnih škola i penzionere biće obezbeđen besplatni gradski prevoz.

I dalje će se ulagati u infrastrukturu i nastaviti sa radovima kao što su izgradnja kanalizacije, zanavljanje i opremanje školskih objekata, kupovina klupa, stolica, kao i platformi za klupe i nabavka nove računarske opreme.

Da je Kruševac grad koji se razvija, potkrepljeno je i činjenicom da stopa nezaposlenosti nikad nije bila manja.

Prilikom planiranja prihoda pošlo se od ostvarenja prihoda za tri kvartala u 2025. godini i ostvarenja prihoda u četvrtom kvartalu 2024. godine koji je uvećan za 7,5%. Tako utvrđen iznos predstavlja osnov za njihovo uvećanje, pri čemu ukupan rast prihoda ne sme da bude veći od nominalnog rasta BDP (projektovan nominalni rast u 2026. godini od 6,8%), što je ispoštovano ovom Odlukom.

Procenat uvećanja plata za 2026. godinu iznosi 5,1% za sve zaposlene kod svih budžetskih korisnika.

Odlukom o budžetu grada Kruševca za 2026. godinu masa sredstava za isplatu plate zaposlenima planirana je u iznosu od 1.670.264.445 dinara, što je u skladu sa odobrenim limitom za planiranu masu za plate za grad Kruševac u 2026. godini od strane Ministarstva finansija.

Ukupni prihodi i primanja našeg grada u 2026. godini su se povećali u odnosu na Odluku o budžetu za 2025. godinu za 1.499.473.132 dinara odnosno za 987.620.060 dinara u odnosu na Rebalans budžeta za 2025. godinu.

Odlukom o budžetu grada Kruševca za 2026. godinu utvrđuju se ukupni prihodi i primanja i ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 8.724.567.499 dinara, od toga 8.579.162.365 dinara sredstva iz budžeta i 145.405.134 dinara iz ostalih izvora.

Od toga tekući prihodi i primanja budžeta iznose 7.437.953.483 dinara, prihoda i primanja iz izvornih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava u ukupnom iznosu od 141.165.540 dinara. i preneta neutrošenih sredstava iz prethodne godine u iznosu od 1.145.448.476 dinara.

Ukupni rashodi i izdaci Grada izvršiće se kao:

Tekući rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu sa računa izvršenja budžeta u iznosu od 8.579.162.365 dinara.

Tekući rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu iz drugih izvora budžetskih korisnika u iznosu od 145.405.134 dinara.

Potrebna sredstva za finansiranje ukupnog neto fiskalnog deficita obezbediće se iz viška prihoda iz prethodne godine u iznosu od 1.145.448.476 dinara.

Deo planiranih rashoda i izdataka u iznosu od 1.947.936.800 dinara odnosi se na investicione izdatke, a 812.839.898 dinara na rashode za tekuće održavanje. Ukupno planirani kapitalni rashodi uvećani za rashode tekućeg održavanja iz budžetskih sredstava iznosi 2.760.776.698 dinara, ili 32% (31,64%) od ukupno planiranih rashoda budžeta (8.724.567.499 dinara).

Naziv programa Budžet za 2026. god % budžeta po programu

Program 1. Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje 100,000,000 1.15%

Program 2. Komunalne delatnosti 2,049,938,859 23.50%

Program 3. Lokalni ekonomski razvoj 56,000,000 0.64%

Program 4. Razvoj turizma 78,451,000 0.90%

Program 5. Poljoprivreda i ruralni razvoj 70,000,000 0.80%

Program 6. Zaštita životne sredine 254,280,460 2.91%

Program 7. Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura 1,361,198,896 15.60%

Program 8. Predškolsko vaspitanje i obrazovanje 907,515,946 10.40%

Program 9. Osnovno obrazovanje i vaspitanje 453,896,992 5.20%

Program 10. Srednje obrazovanje i vaspitanje 234,151,100 2.68%

Program 11. Socijalna i dečija zaštita 758,202,697 8.69%

Program 12. Zdravstvena zaštita 57,630,000 0.66%

Program 13. Razvoj kulture i informisanja 558,709,700 6.40%

Program 14. Razvoj sporta i omladine 450,230,291 5.16%

Program 15. Opšte usluge lokalne samouprave 1,249,368,558 14.32%

Program 16. Politički sistem lokalne samouprave 72,493,000 0.83%

Program 17. Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije 12,500,000 0.14%

Ukupni rashodi po programima 8,724,567,499

Javna rasprava o Nacrtu odluke o budžetu grada Kruševca za 2026.godinu trajaće do 16. decembra.