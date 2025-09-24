Javna rasprava o Nacrtu zakona o stočarstvu – komentari do 8. oktobra

Postavljeno: 24.09.2025

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poziva predstavnike državnih organa i organizacija, udruženja, privrednih subjekata, stručne javnosti, kao i druge zainteresovane strane da se upoznaju sa tekstom radne verzije Zakona o stočarstvu i da najkasnije do 8. oktobra 2025. godine daju svoje komentare, sugestije i predloge

Komentari, sugestije i predlozi dostavljaju se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede putem elektronske pošte na imejl adresu  [email protected] .

Radnu verziju Nacrta zakona o stočarstvu možete preuzeti – ovde

Obaveštenje o otpočinjanju izrade Nacrta zakona o stočarstvu sa polaznim osnovama možete preuzeti – ovde

Obrazac za komentare možete preuzeti – ovde

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

