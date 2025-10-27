Javna rasprava o nacrtu Plana javnog zdravlja Kruševca

Postavljeno: 27.10.2025

Savet za zdravlje grada Kruševca upućuje građanima, mesnim zajednicama, predstavnicima organa Grada, udruženjima građana, pravnim licima, preduzetnicima i ostalim zainteresovanim subjektima „Javni poziv za učešće u Javnoj raspravi o nacrtu Plana javnog zdravlja grada Kruševca za period 2026 – 2032. godine“

Javna rasprava traje od danas do 5. novembra.

Tekst nacrta Plana javnog zdravlja grada Kruševca za period 2026 – 2032.godine dostupan je na internet stranici grada Kruševca https://krusevac.ls.gov.rs/ i u Odeljenju za društvene delatnosti Gradske uprave (Balkanska 63/III), u periodu od 8 do 15 časova, ili na telefon 037/ 440 – 810.

Primedbe, predlozi i sugestije u pisanom obliku mogu se dostavljati u periodu do 5. novembra na adresu: Gradska uprava grada Kruševca, Gazimestanska broj 1, 37 000 Kruševac ili predajom na pisarnici Gradske uprave, sa naznakom „Primedbe povodom javne rasprave na nacrt Plana javnog zdravlja grada Kruševca za period 2026 – 2032.godine“. Takođe i na mejl adresu: [email protected]

