Jakšićeva i Vladetina danas bez grejanja
Postavljeno: 20.11.2025
Danas će zbog radova na toplovodu bez grejanja biti Jakšićeva i Vladetina ulica u Kruševcu, a zbog kvara na vodovodnoj mreži vodu do 15 časova neće imati Čupićeva, Bosanska od Šumatovačke do Dušanove, cela Šumatovačka i Prokupačka ulica na Bagdali.
Elektrodistribucija za danas nije najavila isključenja struje.
TAGOVI
Ostale vesti
Povezane vesti
Kruševac
20. novembar 2025., 08:45
Magla
8°C
8°C
Apparent: 4°C
Pritisak: 1014 mb
Vlažnost: 99%
Vetar: 0.8 m/s ENE
UV-Index: 0
Komentari