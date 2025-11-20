Jakšićeva i Vladetina danas bez grejanja

Danas će zbog radova na toplovodu bez grejanja biti Jakšićeva i Vladetina ulica u Kruševcu, a zbog kvara na vodovodnoj mreži vodu do 15 časova neće imati Čupićeva, Bosanska od Šumatovačke do Dušanove, cela Šumatovačka i Prokupačka ulica na Bagdali.

Elektrodistribucija za danas nije najavila isključenja struje.