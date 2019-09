Zbog radova na rekonstrukciji trotoara u Dušanovoj ulici, do 30. novembra će na desnoj strani ove ulice biti zabranjeno parkiranje i zaustavljanje na potezu od Ulice poručnika Božidara do Vidovdanske, saopšteno je u rešenju Odeljenja za stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Kruševac

Autobusko stajalište koje se nalazi u Dušanovoj, iza Ulice poručnika Božidara, biće u ovom periodu izmešteno, i nalaziće se takođe u Dušanovoj, ali ispred Lomine ulice.

Takođe će, od 3. oktobra do 30. novembra biti zabranjeno i parkiranje i zaustavljanje na desnoj strani Vidovdanske ulice od Dušanove do Poručnika Božidara, i dislocirana taksi stanica sa 9 parking mesta u ovoj ulici iza Ulice poručnika Božidara prema Ulici Lomničke borbe.

Izmenjen režim saobraćaja u Dušanovoj i Vidovdanskoj

Zbog radova na rekonstrukciji trotoara u Dušanovoj ulici, do 30. novembra će na desnoj strani ove ulice biti zabranjeno parkiranje i zaustavljanje na potezu od Ulice poručnika Božidara do Vidovdanske, saopšteno je u rešenju Odeljenja za stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Kruševac Autobusko stajalište koje se nalazi u Dušanovoj, iza Ulice poručnika Božidara, biće u ovom periodu izmešteno, i nalaziće se takođe u Dušanovoj, ali ispred Lomine ulice. Takođe će, od 3. oktobra do 30. novembra biti zabranjeno i parkiranje i zaustavljanje na desnoj strani Vidovdanske ulice od Dušanove do Poručnika Božidara, i dislocirana taksi stanica sa 9 parking…