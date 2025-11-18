Izložba ulične fotografije u četvrtak u Pozorištu

Postavljeno: 18.11.2025

U četvrtak od 18 časova u Kruševačkom pozorištu biće otvorena izložba „Fragmenti vremena” autora Miroslava Mira Nikolića, fotografa poznatog po svom izražajnom pristupu uličnoj umetnosti

Postavka donosi prizore svakodnevice, trenutke koji često prođu neprimećeno, ali nose snažnu emociju i autentičnu priču.

„Fragmenti vremena” čine seriju fotografija nastalih u različitim gradskim ambijentima, a cilj je da se prikaže ono najrealnije, život onakav kakav jeste, neposredan i netaknut. Nikolićev objektiv beleži kratke isečke urbane dinamike, portrete prolaznika, ali i tihe scene koje u sebi nose posebnu atmosferu.

Izložba je otvorena za sve posetioce, a ulaz je slobodan.

